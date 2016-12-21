Теперь, когда американские органы безопасности заявили о хакерских атаках со стороны России на президентские выборы в США, все либеральные демократии должны продумать защиту избирательного процесса особенно это касается Европы, пишет Тоомас Хендрик Ильвес в издании Huffington Post.

”Если массовой дезинформацией, электронным вмешательством и публикацией документов возможно сместить с рельс процесс выборов в самой мощной и богатой демократии в мире, то что ожидает в следующем году выборы в Германии, Франции и Голландии, где быстро набирают популярность по-настоящему радикальные партии?” — задается вопросом Ильвес.

По словам Ильвеса, германская внешняя и внутренняя разведка уже сообщила о том, что те же группировки, которые взломали электронную почту Национального комитета Демократической партии и менеджера Хиллари Клинтон, успешно получили доступ и к учетным записям немецкого парламента, партий и политиков. Чиновники уже сейчас сообщают о росте лженовостей перед грядущими осенью 2017 года выборами. Ильвес отметил, что дезинформация уже сыграла свою роль в референдуме о ратификации соглашения об ассоциации ЕС-Украина, а также в референдуме по конституционной реформе в Италии, приведшем к отставке премьер-министра.

По словам Ильвеса, никогда ранее приватная информация не была так чувствительна ко взлому, никогда ранее ее обнародование не было столь обыденным и никогда ранее за 75 лет общественность не была так чувствительна ко лженовостям.

”Вопрос, перед которым Европа встанет лицом к лицу, будет заключаться в том, использовать ли нелиберальные методы для защиты либерального государства. Facebook анонсировал систему оповещения о лженовостях, но для некоторых этого будет недостаточно. В Германии, которая по понятным причинам более всех настроена на противостояние демагогии, популизму и национализму, законодатели уже выступили с предложением по внедрению правовых мер борьбы со лженовостями. Если популистские и националистические лженовости представляют угрозу либерально-демократическому центру, то другие европейцы могут брать с них пример”, — написал Ильвес.

”Демократии стоят на нескольких столпах, имеющих ключевое значение: свободные и честные выборы, права человека, правовое государство и свободные СМИ. До 2016 года открытые СМИ являлись незыблемым демократическим столпом, поддерживающим другие. Однако, ввиду кибератак и лженовостей мы уже сейчас можем предвидеть проблему, с которой столкнутся все демократические общества перед предстоящими выборами: как ограничить ложь, если она представляет угрозу демократии?”.