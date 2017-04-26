26.04.2017, 18:26

Ильвес избран членом правления финского аналитического центра Libera

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rus.delfi.ee
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President Toomas Hendrik Ilves
President Toomas Hendrik IlvesFoto: Karin Kaljuläte

Как сообщает находящийся в Хельсинки независимый аналитический центр Libera, новым членом правления центра был избран лектор Стэнфордского университета Тоомас Хендрик Ильвес.

"Для меня является честью способствовать дальнейшему развитию либеральной демократии Финляндии и Балтии. Libera имеет в прочное место в финской общественной дискуссии, и я надеюсь, что привнесу в деятельность аналитического центра международный голос", — сказал экс-президент Эстонии.

Хотя Libera и заявляет о своей партийной независимости, но аналитический центр считается представтиелем достаточно правых взглядов.

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