Ильвес избран членом правления финского аналитического центра Libera

Как сообщает находящийся в Хельсинки независимый аналитический центр Libera, новым членом правления центра был избран лектор Стэнфордского университета Тоомас Хендрик Ильвес.

"Для меня является честью способствовать дальнейшему развитию либеральной демократии Финляндии и Балтии. Libera имеет в прочное место в финской общественной дискуссии, и я надеюсь, что привнесу в деятельность аналитического центра международный голос", — сказал экс-президент Эстонии.

Хотя Libera и заявляет о своей партийной независимости, но аналитический центр считается представтиелем достаточно правых взглядов.