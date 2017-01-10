Во вторник издание Washington Post написало о том, что 17 политиков, в основном, из Центральной и Восточной Европы направили будущему президенту США Дональду Трампу послание, в котором призывают не верить президенту России Владимиру Путину.

”Путин не желает, чтобы Америка была сильной, — пишут авторы. — Но этого желаем мы, как ваши союзники. В качестве ваших договорных союзников мы призываем членов нового правительства США и конгресса оставаться непоколебимыми при защите наших общих целей и интересов: мира, крепких трансатлантических отношений и свободы”.

По сообщению газеты, из действующих глав государств под письмом подписался только президент Болгарии Росен Плевнелиев. Под обращением поставили свою подпись и бывший глава Румынии Траян Басеску, экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга и бывший премьер-министра Швеции Карл Бильдт.

Авторы письма приветствуют назначение Трампа на пост президента США и надеются на сотрудничество с ним. По их мнению, если Трамп решит объединить свои силы с Владимиром Путиным, это сильно навредит как Европе, так и Америке.

Подписавшиеся просят Трампа оставаться верным антироссийским санкциям, не признавать аннексию Крыма и не приносить Украину в жертву Путину.

”В противном случае произошло бы разрушение союзнических отношений, на которых основывается действительная мощь Америки. Государства, которые пожертвовали во имя трансатлантических отношений человеческими жизнями, деньгами и политическим капиталом, будут тогда вынуждены задумать над тем, является ли Америка надежным другом”.

Издание напоминает, что подобное письмо в 2009 году лидеры стран Центральной и Восточной Европы направили и президенту Обаме, который планировал произвести ”перезагрузку” отношений с Россией. Тогда в числе подписавшихся под обращением был бывший премьер-министр Эстонии Март Лаар.