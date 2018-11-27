Илон Маск запустит в космос разработанную в Тартуском университете систему камер

Порпедварительным данным, запуск состоится в среду, 28 ноября, в 20:31 с военно-воздушная база Ванденберг в США.

Цель 50-килограммового спутника ESEO (European Student Earth Orbiter) — провести в космосе большое количество научных экспериментов. Спутник несет на себе устройства, в изготовлении которых приняли участие рабочие группы десятка европейских университетов.

Разработчика системы камер Европейское космическое агентство выбрало с помощью процедуры закупки в 2014 году. Данное устройство является четвертым по счету инструментом, разработанным и успешном запущенным в космос в независимой Эстонии.

Проект был воплощен факультетом физики ТУ в сотрудничестве с Тартуской обсерваторией.