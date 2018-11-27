Илон Маск запустит в космос разработанную в Тартуском университете систему камер

На 28 ноября намечен запуск ракеты-носителя Falcon 9, который проводит предприятие Илона Маска SpaceX. На борту ракеты на орбиту Земли отправится спутник Европейского космического агентства ESEO, система камер которого была разработана студентами Тартуского университета.
Порпедварительным данным, запуск состоится в среду, 28 ноября, в 20:31 с военно-воздушная база Ванденберг в США.
Цель 50-килограммового спутника ESEO (European Student Earth Orbiter) — провести в космосе большое количество научных экспериментов. Спутник несет на себе устройства, в изготовлении которых приняли участие рабочие группы десятка европейских университетов.
Разработчика системы камер Европейское космическое агентство выбрало с помощью процедуры закупки в 2014 году. Данное устройство является четвертым по счету инструментом, разработанным и успешном запущенным в космос в независимой Эстонии.
Проект был воплощен факультетом физики ТУ в сотрудничестве с Тартуской обсерваторией.