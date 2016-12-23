Министр образования Майлис Репс утвердила Ильмара Томуска (52) в должности генерального директора Языковой инспекции на новый пятилетний срок.

Приказ о продлении полномочий Ильмара Томуска в должности гендиректора Языковой инспекции был подписан накануне. С 1 января он станет зарабатывать 3000 евро в месяц (сейчас его оклад составляет 2800 евро), пишет rus.err.ee.

Новый срок должностных полномочий Ильмара Томуска продлится с 1 января 2017 по 31 декабря 2021 года.

По образованию Ильмар Томуск — учитель эстонского языка и литературы, позднее получил степень доктора в области административных наук. В стране он известен еще и как детский писатель.

Языковую инспекцию Томуск бессменно возглавляет с 1995 года.

Главная задача Языковой инспекции состоит в обеспечении справедливого и независимого надзора за соблюдением Закона о языке.