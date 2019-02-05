Ильмар Рааг о "Тотальном диктанте": язык Пушкина принадлежит Пушкину и русскому народу, а не Кремлю

"Желание Кремля — присоединить русский язык к идеологии Путина. Наш выбор заключается в том, согласимся мы с этим или нет. Я бы скорее сказал, что язык Пушкина принадлежит Пушкину и русскому народу, а не Кремлю. В этом отношении мне не нравится, когда изучение русского языка одним или другим образом связывают с политикой", — сказал Рааг Delfi.

Раг признает, что пропагандирующая "Тотальный диктант" организация "Русский мир" действительно используется для политического влияния, но при этом русский язык использует и российская оппозиция.

"Неужели мне с Ходорковским или, боже упаси, с Навальным в следующий раз нужно говорить на английском языке? Видимо, русский для разговора с ними не подходит", — иронизирует культуролог.

Он отметил, что подобные диктанты организуют, например, французы и другие народы.

Вчера министр юстиции Урмас Рейнсалу резко высказался в отношении присвоения Таллинну титула столицы "Тотального диктанта": "Это мероприятие продиктовано не филологическими, а политическим мотивами, и в таком виде оно носит идеологическую символическую ценность, что не отвечает интересам Эстонии. Разумно было бы отказаться от проведения этой акции в Таллинне. Считаю необходимым, чтобы соответствующие госучреждения Эстонии оценили связанные с этой акцией обстоятельства и приняли необходимые меры в рамках своей конституционной компетенции".