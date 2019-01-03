03.01.2019, 15:00

Игорь Грязин покинул Партию реформ

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rus.delfi.ee
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Igor Gräzin
Igor GräzinFoto: Sven Arbet

Сегодня ряды Партии реформ покинул Игорь Грязин.

”Я очень хорошо понимаю, что Рональд Рейган имел в виду, когда, уходя из Демократической партии, сказал: это не я покинул партию, это партия покинула меня”, — написал Грязин в Facebook.

"Той Партии реформ, в числе создателей которой я был 25 лет назад, сегодня не существует. Вместо гражданского государства мы построили государственный аппарат, который печется о бумагах больше, чем о людях. Вместо свободной экономики более десяти лет мы строим государственный капитализм. Изначальные либеральные ценности партии исчезли и мои попытки вернуть партию к ним не увенчались успехом”.

"Наверное, желать Партии реформ удачи на выборах, было бы лицемерием. Но я благодарю всех своих однопартийцев, с которыми мы дружили и с которыми после того, как утихнут некоторые обиды, будем дружить и дальше”, — написал Грязин.

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