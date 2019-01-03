Игорь Грязин покинул Партию реформ

”Я очень хорошо понимаю, что Рональд Рейган имел в виду, когда, уходя из Демократической партии, сказал: это не я покинул партию, это партия покинула меня”, — написал Грязин в Facebook.

"Той Партии реформ, в числе создателей которой я был 25 лет назад, сегодня не существует. Вместо гражданского государства мы построили государственный аппарат, который печется о бумагах больше, чем о людях. Вместо свободной экономики более десяти лет мы строим государственный капитализм. Изначальные либеральные ценности партии исчезли и мои попытки вернуть партию к ним не увенчались успехом”.

"Наверное, желать Партии реформ удачи на выборах, было бы лицемерием. Но я благодарю всех своих однопартийцев, с которыми мы дружили и с которыми после того, как утихнут некоторые обиды, будем дружить и дальше”, — написал Грязин.