Идея: похудеть к столетию республики на 100 кг

С каждым днем на сайте, посвященном юбилею Эстонской Республики, люди предлагают все больше подарков, начинаний и мероприятий, так или иначе связанных с детьми и молодежью. Журналист ”Учительской газеты” Тийна Ваппер сделала подборку самых душевных инициатив со стороны школ и детских садов к юбилею родины.



Старт юбилейной программе был дан в апреле 2017 года, финиш же придется на февраль 2020-го. За неполные три года жители Эстонии отметят три круглые даты: столетие Эстонской Республики 24 февраля 2018 года, столетние годовщины важнейших сражений во время Освободительной войны в 2019 году, а в феврале 2020 года — столетие заключение Тартуского мирного договора.

”Может показаться, что юбилейные празднества слишком затянуты, тем не менее, эта знаковая в истории Эстонии дата определенно того стоит, и каждый может отметить ее самым что ни на есть радостным образом”, — считает руководитель программы EV100 Маарья-Лийза Соэ.

Несмотря на то, что программа EV100 охватывает 12 сфер деятельности, в центре ее внимания находятся все-таки дети и молодые люди. По словам Соэ, к настоящему времени различные учреждения и организации предложили к юбилею республики более шестисот инициатив и проведение более тысячи мероприятий, список которых пополняется постоянно.

Равнение на стюардесс

Работники пропагандирующего ЗОЖ кохилаского детского сада ”Сипсик” приняли решение последовать своим же собственным советам ради того, чтобы к 24 февраля сбросить на всех сто килограммов.

По словам директора детсада Кристины Мяги, на первый взгляд почин смахивает на забавный прикол, хотя на самом деле это забота о собственном же здоровье. ”Из 40 членов коллектива на призыв откликнулось больше половины, — рассказывает директор. — Раз в неделю ходим взвешиваться в кабинет завуча, фиксируя показатели в таблице. Мы начали еще в прошлом году, но тут вклинились Рождество и Новый год, ставшие причиной временного регресса”.

Мяги признается, что юморная инициатива неимоверно сплотила коллектив. ”Мы создали в ”Фейсбуке” группу, в которой делимся своими успехами, мотивируем и поддерживаем друг друга. К середине января сбросили в общей сложности 70 килограмм, осталось еще 30. Обратились ко всем с новой инициативой — делать ежедневно 10 000 шагов. У всех глаза так и загорелись от азарта”.

Мечта директора

Идея учеников восьмого малого класса Ристикуской основной школы пришлась бы по душе любому директору. Учительница Кристель Кайв задалась со своими подопечными целью получить к 24 февраля по всем предметам в сумме сто пятерок.

В четырех группах малого класса учится 13 детей с особыми потребностями, каждый из которых пообещал внести свою лепту в общее дело. По словам педагога, это самый настоящий вызов для ребят, в расписании которых появились такие сложные предметы, как физика и химия.

Поскольку ребятам нравится соревновательный момент, то Кристель Кайв отмечает в таблице, у кого дела лучше всех: ”Сейчас у нас 28 пятерок, и расстояние до цели немалое. У одного ученика целых пять ”пятаков”, однако стараться должны все — пятерок всегда может быть больше, но точно не меньше”.



Говорят дети

В крошечную начальную школу — детский сад, что в местечке Либатсе, ходит девять учеников и 18 детсадовцев. В детском учреждении находится также местная библиотека, в которой работает Айли Луйк. Уже который год подряд она ведет рубрику ”Говорят дети”, записывая за косноязычными малышами исковерканные варианты слов и выражений.

”Некоторое время назад национальное телерадиовещание объявило о поиске самых неблагозвучных слов, я же захотела отыскать самые красивые, а потом уже пришла идея записывать за детьми, — вспоминает библиотекарша. — В январе я дала ребятам домашнее задание спросить у родителей, какие забавные слова, вылетавшие из детских уст, им запомнились. Это внесло в семьи некое оживление, многие приходили делиться шутками прямо в библиотеку, другие же присылали свои варианты через соцсети. Сейчас в коллекции уже более ста слов, которые по случаю юбилея Эстонской Республики будут представлены вниманию всех книголюбов. В плане также опубликовать вэб-версию подборки. Если имеется словарь сленговых слов, то с таким же успехом мог бы существовать и словарь слов детских”.

Говорят дети: Одеколооне = Oudekki Loone, Ипка Кох = Филипп Киркоров, Юмелисте = Ülemiste, Хухаджа? = Who are you?, Бандервильд = Линдевальд, манёня = мороженое, пантевенте = полотенце, жопотом = шёпотом, зацелуга = след помады на щеке, масокат = самокат, жужжатый мух = пчела, чёрнине = ребенок перечислял на эстонском цвета sinine, punane, roheline и забыл слово must.