Идея Осиновского для разрешения правительственного кризиса: пусть решение по миграционному пакту ООН примет Рийгикогу

Осиновский отметил, что недопустимо, чтобы направление внешней политики формировало меньшинство. По его словам, противостояние миграционном пакту ООН раздула EKRE, а затем Isamaa подхватила идею — а это лишь 20% от Рийгикогу.

Чтобы решить кризис в правительстве Осиновсикй предлагает, чтобы решение в отношении миграционного пакта вместо правительства приняли депутаты Рийгикогу. Он верит, что они проголосуют за подписание пакта.

Он отметил, что до этого момента Партия реформ четко не выражала свою позицию по данному вопросу, но Осиновский надеется, что реформисты поддержать пакт.

Миграционный пакт поступит в Рийгикогу в форме законопроекта. Осиновсикй подтвердил, что текст уже находится на согласовании в Министерстве иностранных дел.