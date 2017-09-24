"Идеальная школа для меня, тебя и нас": почему наши школьники несчастны

Опостылевшая до тошноты школа — это неизбежность или все-таки возможно создать школу, которую всегда хотелось бы посещать? Писательница Кертту Соанс вместе с единомышленниками из НКО ”Творческое образование” (MTÜ LoovHa) задала эти вопросы 16 молодым людям в возрасте от 15 до 21 года в ходе недельного эксперимента, проведенного в старинном здании Виллевереской школы. Так конкурируют в школе будущего или все-таки сотрудничают?

Соанс пишет на страницах ”Учительской газеты”, что молодые люди зашлись от счастья словно первоклашки, когда им предоставили полную свободу при описании идеальной модели школы, в которой они мечтали бы учиться.

Удивлению не было предела. Мы что, и вправду не конкурируем? Разве те, кто с нами не согласен, на глубинном уровне являются одним с нами целым и достойны плыть в одной лодке? Неужели молодые и в самом деле бывают умнее взрослых? А что, установленная неформальным лидером дисциплина может быть по сердцу? Я серьезно готов добровольно пахать, вместо того чтобы гедонизировать на солнышке или убивать время, сибаритствуя?

Интенсивный поиск ответов на вышеприведенные теоретические вопросы в итоге увенчался подготовкой конкретных уроков, которые будут вынесены на суд практикующих педагогов в Таллиннском университете в феврале следующего года на семинаре под названием ”Идеальная школа для меня, тебя и нас”.

Величайший зачинатель

В ходе образовательного эксперимента мы, его организаторы, и сами захотели понять, почему в Эстонии школа так опостылела ученикам. Почему наши дети все же несчастны в школе? И это при том, что они умеют отвечать на вопросы, которые им там задают, а также достигают результатов, достойных высших отметок.

Поначалу ребята и сами не могли понять причин своего несчастья и недовольства. Счастье — это вообще что такое? Все больше понимая самих себя и сближаясь с другими, пришло понимание того, что в школе не затрагивается душа человека или, другими словами, ТО, чему нужно безусловное признание, несравнимое ни с кем и ни с чем. ТО, что в молодом человеке жаждет себя проявить во всей своей уникальности и ранимости. ТО, при помощи чего человек познает сам себя, через что развивает в себе чувство эмпатии и при помощи чего способен глубже общаться с другими.

Нет-нет, это не школа как институт, который не любят. Это чувство отвращения, порожденное анонимностью духовного и физического пространства школы, а также поверхностность и череда необоснованных обязанностей учеников и учителей. Всему этому не хватает соприкосновения с современностью, столь необходимой для творческих импульсов, а также интерпретации ошибок как возможностей, их признания в ходе постижения сути вещей. Словом, в школе отсутствует величайший зачинатель всего и вся — Вдохновение, в наличии которого нуждаются как ученики, так и учителя.

Движение в направлении единственно возможных ответов и по предписанным образцам исключает возможность мотивировать самого себя и самостоятельно ставить перед собой цели. Даже когда мы находим к каждому ученику индивидуальный подход, мы не всегда свободны от однобоких выводов, когда наша цель — прийти к тому, к чему должны прийти все. Да происходи это хоть под индивидуальным руководством!

Человеку, особенно молодому человеку, требуется постоянная обратная связь, что он справится, что он словно проводник всего нового, стоящий одной ногой в будущем, и что именно его идеи будут создавать мир, в котором мы все будем жить уже завтра. Подобные ожидания воспитывают чувство ответственности, которое порождается не стрессом, а творческим самовыражением и природной честностью по отношению к себе самому.

В Виллевере мы почувствовали вкус к тому самому открытому общению и безусловному признанию, по которому так изголодалась молодежь. Мы осознали, что школа основана скорее на конкуренции и навязанных извне обязательствах, нежели на сотрудничестве, возможностях и внутреннем выборе. Что даже те хорошие идеи, которые пытались внедрить в школы сверху, в итоге не работают, поскольку система не может и не хочет влить их в свою устаканившуюся и кое-как функционирующую форму. Как мы с ребятами пришли к пониманию этого?

Лагерь начался с самосозерцания. Сидя в круге, стар и млад рассказывал о полученной когда-то образовательной травме или даже шрамах. Примечательно, что, несмотря на многодесятилетнюю разницу в возрасте, рубцы были одного порядка, а большая часть болезненных переживаний пришлась на уроки музыки, искусства и физкультуры в начальных классах. В основной школе и гимназии с подавлением творческого начала ученики чаще всего сталкивались при написании сочинений. Десятилетиями произносимое учителями ”так не делается” лишило многих смелости самовыражения. Если подобные фразы слышать уже с первого-второго класса, когда преподаватель является безусловным авторитетом, то уверенность в себе может исчезнуть навсегда, а ребёнок превратится в воспроизводящую саму себя человека-машину, который/которая никогда не осмелится высказать что-то, что уже ранее не было озвучено кем-то другим.

Сознательное самовоспитание

Да-да, в школе не хватает учителей, которые были бы в восторге от своей профессии. Со временем учителя пресыщаются так же, как и их ученики. Но все же есть и те, кому по душе профессия педагога и кто считает свою работу в высшей степени творческой. Это те, кто призван обучать. Если в школе есть хоть один такой, то ”бодрячком” держатся как его коллеги, так и ученики. Восторженное настроение — это лучший мотиватор для приложения усилий и преодоления себя. Однако как ученикам, так и их учителям нужно переживание успеха, которое восполняло бы затрачиваемую на усилия энергию. Да еще и такого успеха, чтобы дефицит восторга был бы в принципе невозможен.

В виллавереском лагере мы все испытали, насколько интересно преодолевать себя, что именно путем самопреодоления можно ощутить свою уникальность и заложенный в нас безграничный потенциал. В школьную систему стоило бы привнести методики, которые содействовали бы сознательному самовоспитанию учеников. Методики, помогающие раскрыть дремлющие в них таланты и безграничные инициативы, юношеский задор и почему бы не упорство в стремлении становиться все лучше.

Человек должен понимать, почему он делает тот или иной выбор, каковы его подсознательные ценностные установки, заставляющие его реагировать на факты и обстоятельства именно так, как он привык реагировать. Он должен знать, что всегда может изменить свое поведение, когда и если он этого захочет. Понимать, что перемены нетрудны, если можешь найти для них достаточное обоснование. Если желание расти, учиться и заниматься самоулучшением исходит изнутри человека, то это всегда продуктивнее, чем следовать навязанным извне представлениям.

Прежде всего, молодому человеку нужен контакт с самим собой. Индивидуальный подход к ученику означает как то, что учитель относится к ученику как к личности, так и то, что ученик осознает сам себя и сможет без страха испытать свою уникальность.

Мы не можем узнать у человека, счастлив ли он в школе (а также за ее пределами), если он даже не понимает, что такое счастье. Иногда достаточно едва заметного роста самосознания, какого-нибудь упражнения или смены угла зрения, чтобы уловить чувство радости внутри себя и удивиться — опа, да я ведь счастлив! Я просто искал в себе созданную кем-то другим модель счастья, его правильную формулировку, не доверяя своему внутреннему голосу и не умея настроить себя на счастье.