Ида-Таллиннская центральная больница собирает деньги на покупку стола для недоношенных детей

Благотворительная кампания продлится до конца декабря. При помощи неравнодушных людей организаторы кампании стремятся собрать на покупку стабилизационного стола 30 000 евро. Пожертвование можно сделать по телефону или осуществив банковский перевод.

Стабилизационный стол LifeStart представляет собой уникальную эргономичную кровать, снабженную реанимационным оборудованием. Стабилизационный стол позволяет медицинскому персоналу отложить отсечение пуповины, чтобы пуповинная кровь естественным путем попала в систему кровообращения ребенка. Этот простой шаг способствует лучшей адаптации недоношенного малыша к жизни вне материнской утробы.

По словам Пилле Андрессон, заведующей отделом неонатологии родильного отделения Ида-Таллиннской центральной больницы, в мире появляется все больше доказательств того, что отложенное отсечение пуповины благоприятно воздействует на новорожденного: ”При отложенном отсечении пуповины младенец продолжает получать из плаценты богатую кислородом кровь до тех пор, пока не раскроются его легкие и он не начнет самостоятельно дышать. Это в особенности важно в случае с недоношенными малышами. Практика показывает, что, если новорожденный начинает самостоятельно дышать до отсечения пуповины, это помогает сократить количество проблем адаптацией в связи с недоношенностью”.