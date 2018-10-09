Ида-Таллиннская центральная больница собирает деньги на покупку стола для недоношенных детей

Родильное отделение Ида-Таллиннской центральной больницы при сотрудничестве с благотворительным фондом Colonna начинает благотворительную кампанию ”Aita päästa elu!” (”Помоги спасти жизнь!”). Собранные средства пойдут на покупку стабилизационного стола LifeStart для крайне преждевременно рожденных детей.
Благотворительная кампания продлится до конца декабря. При помощи неравнодушных людей организаторы кампании стремятся собрать на покупку стабилизационного стола 30 000 евро. Пожертвование можно сделать по телефону или осуществив банковский перевод.
Стабилизационный стол LifeStart представляет собой уникальную эргономичную кровать, снабженную реанимационным оборудованием. Стабилизационный стол позволяет медицинскому персоналу отложить отсечение пуповины, чтобы пуповинная кровь естественным путем попала в систему кровообращения ребенка. Этот простой шаг способствует лучшей адаптации недоношенного малыша к жизни вне материнской утробы.
По словам Пилле Андрессон, заведующей отделом неонатологии родильного отделения Ида-Таллиннской центральной больницы, в мире появляется все больше доказательств того, что отложенное отсечение пуповины благоприятно воздействует на новорожденного: ”При отложенном отсечении пуповины младенец продолжает получать из плаценты богатую кислородом кровь до тех пор, пока не раскроются его легкие и он не начнет самостоятельно дышать. Это в особенности важно в случае с недоношенными малышами. Практика показывает, что, если новорожденный начинает самостоятельно дышать до отсечения пуповины, это помогает сократить количество проблем адаптацией в связи с недоношенностью”.
На сегодняшний день похожего реанимационного стола нет ни в одном родильном доме Эстонии, а потребность в нем огромна. В 2017 году в Эстонии родилось в общей сложности 13 675 детей, из них в родильном отделении Ида-Таллиннской центральной больницы — 4175, то есть каждый третий ребенок. 626 малышам потребовалось лечение в отделе неонатологии.
По словам Роберто Де Сильвестри, инициатора кампании и председателя совета благотворительного фонда Colonna, приобрести стол и передать его родильному отделению Ида-Таллиннской центральной больницы планируется в самом начале 2019 года, чтобы не доношенные до срока малыши смогли как можно быстрее начать получать еще более эффективную помощь.
Благотворительный фонд Colonna учрежден в 2018 году инвестиционной фирмой Colonna. С 2013 года компания Colonna провела ряд благотворительных кампаний по сбору средств для помощи новорожденным и преждевременно рожденным детям. В общей сложности кампании позволили собрать свыше 120 000 евро, которые были переданы родильному отделению Ида-Таллиннской центральной больницы и Пельгулиннаскому родильному дому. Средства пошли на приобретение реанимационного стола для новорожденных, кувез, электроэнцефалограф (прибор для измерения мозговой активности) и оборудование для измерения напряжения кислорода в тканях мозга, а также позволили отремонтировать две семейных палаты.