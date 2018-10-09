09.10.2018, 19:40

Ида-Таллиннская центральная больница собирает деньги на покупку стола для недоношенных детей

 (11)
rus.delfi.ee
EST 2
Ида-Таллиннская центральная больница собирает деньги на покупку стола для недоношенных детей
Unsplash / Aditya Romansa

Родильное отделение Ида-Таллиннской центральной больницы при сотрудничестве с благотворительным фондом Colonna начинает благотворительную кампанию ”Aita päästa elu!” (”Помоги спасти жизнь!”). Собранные средства пойдут на покупку стабилизационного стола LifeStart для крайне преждевременно рожденных детей.

Благотворительная кампания продлится до конца декабря. При помощи неравнодушных людей организаторы кампании стремятся собрать на покупку стабилизационного стола 30 000 евро. Пожертвование можно сделать по телефону или осуществив банковский перевод.

Стабилизационный стол LifeStart представляет собой уникальную эргономичную кровать, снабженную реанимационным оборудованием. Стабилизационный стол позволяет медицинскому персоналу отложить отсечение пуповины, чтобы пуповинная кровь естественным путем попала в систему кровообращения ребенка. Этот простой шаг способствует лучшей адаптации недоношенного малыша к жизни вне материнской утробы.

По словам Пилле Андрессон, заведующей отделом неонатологии родильного отделения Ида-Таллиннской центральной больницы, в мире появляется все больше доказательств того, что отложенное отсечение пуповины благоприятно воздействует на новорожденного: ”При отложенном отсечении пуповины младенец продолжает получать из плаценты богатую кислородом кровь до тех пор, пока не раскроются его легкие и он не начнет самостоятельно дышать. Это в особенности важно в случае с недоношенными малышами. Практика показывает, что, если новорожденный начинает самостоятельно дышать до отсечения пуповины, это помогает сократить количество проблем адаптацией в связи с недоношенностью”.

На сегодняшний день похожего реанимационного стола нет ни в одном родильном доме Эстонии, а потребность в нем огромна. В 2017 году в Эстонии родилось в общей сложности 13 675 детей, из них в родильном отделении Ида-Таллиннской центральной больницы — 4175, то есть каждый третий ребенок. 626 малышам потребовалось лечение в отделе неонатологии.

По словам Роберто Де Сильвестри, инициатора кампании и председателя совета благотворительного фонда Colonna, приобрести стол и передать его родильному отделению Ида-Таллиннской центральной больницы планируется в самом начале 2019 года, чтобы не доношенные до срока малыши смогли как можно быстрее начать получать еще более эффективную помощь.

Благотворительный фонд Colonna учрежден в 2018 году инвестиционной фирмой Colonna. С 2013 года компания Colonna провела ряд благотворительных кампаний по сбору средств для помощи новорожденным и преждевременно рожденным детям. В общей сложности кампании позволили собрать свыше 120 000 евро, которые были переданы родильному отделению Ида-Таллиннской центральной больницы и Пельгулиннаскому родильному дому. Средства пошли на приобретение реанимационного стола для новорожденных, кувез, электроэнцефалограф (прибор для измерения мозговой активности) и оборудование для измерения напряжения кислорода в тканях мозга, а также позволили отремонтировать две семейных палаты.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Рапорт о расследовании в Danske Bank переоценивает прибыль эстонского филиала и умалчивает о важном

09.10.2018
В заказанном Danske Bank рапорте о портфеле нерезидентов, то есть об отмывании денег в эстонском филиале журналисты придрались к большой доле эстонского филиала в прибыли группы.
Подробнее


Ида-Таллиннская центральная больница собирает деньги на покупку стола для недоношенных детей

09.10.2018
Родильное отделение Ида-Таллиннской центральной больницы при сотрудничестве с благотворительным фондом Colonna начинает благотворительную кампанию ”Aita päästa elu!” (”Помоги спасти жизнь!”). Собранные средства пойдут на покупку стабилизационного стола LifeStart для крайне преждевременно рожденных детей.
Подробнее

Департамент напоминает: ношение светоотражателей является обязательным!

09.10.2018
Таллиннский департамент транспорта напоминает, что ношение отражателей и источников света при уличном передвижении в период плохой видимости и в темное время суток во время уличного передвижения является для пешеходов обязательным на законодательном уровне, сообщает Раэпресс.
Подробнее


-15% Meeste käekell Police BELMONT II PL.15036JSU/61
189,- €
160,65 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Panama
69,- €
27,60 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107642001
129,60 €
77,76 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100047
139,- €
-15% Meeste käekell Police CYCLONE PL.14639JSBU/02
209,- €
177,65 €

СМИ: Россия перебросила в Ливию военный спецназ

09.10.2018
Россия перебросила в Восточную Ливию несколько "дюжин" военнослужащих спецназа и сотрудников Главного управления Генштаба (ранее ГРУ), сообщила The Sun со ссылкой на неназванные источники в британском правительстве, для поддержки военачальника Халифы Хафтара.
Подробнее

Поиски пропавшего в лесах Причудья нарвитянина последнюю неделю ведут только волонтеры. Что конкретно сделали госслужбы?

09.10.2018
Прошло ровно две недели с того дня, когда 78-летний нарвитянин Иван Федорович отправился в болотистый лес в районе Алайыэ собирать клюкву и пропал. Добровольцы не отчаиваются и продолжают ежедневные поиски пожилого мужчины, в то время как госслужбы отстранились от них еще в прошлую среду. Сделали ли они все возможное? Что конкретно они сделали?
Подробнее

ФОТО читателя Delfi: Что произошло? В субботу вечером в Sikupilli Prisma был "тотальный коллапс"

09.10.2018
Читатель сообщил Delfi, что в Sikupilli Prisma в субботу около 20:00 наблюдался "тотальный коллапс - не менее 30 заполненных брошенных корзин". По его словам, очередь даже в кассу самообслуживания очередь простиралась практически до конца пролета с полками. Delfi обратился к торговой сети, чтобы прояснить ситуацию.
Подробнее

"Йокерит" приготовил на матч со "Спартаком" новую форму с эстонскими мотивами

09.10.2018
26 октября в ледовом холле "Тондираба" пройдет поединок регулярного чемпионата КХЛ "Йокерит" - "Спартак". На этот матч хоккеисты финского клуба выйдут в специально изготовленнной форме с эстонскими мотивами.
Подробнее