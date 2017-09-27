ID-карты с потенциальным риском можно будет обновить начиная с ноября

По инициативе Департамента государственной инфосистемы разработано программное обеспечение, с помощью которого начиная с ноября можно будет обновить те ID-карты, а также карты вида на жительство и электронную часть digi–ID, которых касается потенциальный риск.

"Сейчас идет тестирование приложения, тест-карты мы уже выдали банкам, чтобы они смогли проверить совместимость с их э-услугами. Новое программное обеспечение позволит обновить сертификаты своей ID-карты, не выходя из дома. Если все пойдет по плану, процесс обновления сертификатов начнется в ноябре этого года", — сказал руководитель сферы eID Департамента государственной инфосистемы и руководитель рабочей группы Маргус Арм.

Сертификаты ID-карты можно будет обновить дистанционно в своем домашнем или рабочем компьютере в течение двух месяцев, то есть до конца декабря. Для этого в компьютер следует скачать программное обеспечение ID-карты и следовать инструкциям, которые появятся на экране. С января до конца марта сертификаты можно будет обновить только в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны. Начиная с апреля все не обновленные к этому времени сертификаты карт, имеющих потенциальных риск, будут аннулированы.

"Мы уже сейчас готовимся к тому, чтобы начиная с ноября продлить время работы бюро облуживания Департамента полиции и погранохраны как по вечерам, так и на выходных, а также создать на этот период дополнительные места для обслуживания клиентов. Самый удобный способ — самостоятельно обновить сертификаты дистанционно, руководствуясь инструкциями, но мы готовы помочь клиентам на местах в бюро обслуживания и для этого будет задействован дополнительный ресурс", — сказала руководитель бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Маргит Ратник.

Поторопиться с обновлением сертификатов надо будет тем клиентам, у которых еще нет mobiil-ID-d, но которые регулярно пользуются различными э-услугами при помощи ID-карты.

"В начале ноября, когда начнется процесс дистанционного обновления сертификатов, мы ограничим возможности использования необновленных ID-карт. Это означает, что ID-карту нельзя будет использовать дигитально до того, как сертификаты будут обновлены. Для того, чтобы использование э-услуг в начале ноября прошло без запинок, советую всем активным пользователям в течение октября заключить договор на использование mobiil-ID. Учитывая количество карт, которые нуждаются в обновлении, и технические ограничения, в первые дни нагрузка на обновление может быть очень большая", — подчеркнул Маргус Арм.

Люди, которые не используют ID-карту электронно, не будт должны обязательно обновлять сертификаты, так как в качестве удостоверяющего личность документа карта действует до указанного на ней числа. Дигитальный рецепт будет также действовать, как и раньше, и на картах без обновленного сертификата. Сертификаты не надо обновлять владельцам тех ID-карт, которые выданы до октября 2014 года.

Генеральный директор Департамента государственной инфосистемы Таймар Петеркоп сказал, что ID-карта Эстонии и связанные с ней цифровые приложения безопасны, но для сохранения безопасности следует прилагать усилия.

"На сегодняшний день неизвестно ни об одном случае кражи дигитального идентитета, но мы не будем этого ждать, а сделаем все для того, чтобы как можно быстрее ликвидировать потенциальную опасность", — сказал Петеркоп.

О начале процесса обновлении сертификатов и ID-карты и информацию о конкретных инструкциях Департамент государственной инфосистемы сообщит до того, как программное обеспечение будет обнародовано, — не позднее конца октября или начала ноября.

30 августа международная группа ученых проинформировала Департамент государственной инфосистемы о том, что они обнаружили потенциальный риск, который касается эстонских ID-карт, выданных начиная с октября 2014 года. Потенциальный риск касается примерно 750 000 карт, в том числе и карт, выданных э-резидентам. На ID-картах, выданных до 16 октября 2014 года, установлен другой чип и данный риск этих карт не касается. Также этот потенциальный риск не касается mobiil-ID.