ID-карту удалось взломать: паника вокруг сертификатов была обоснована

Подготовленный в Таллиннском техническом университете (ТТУ) рапорт выявил слабые места э-государства, а что самое главное — удалось доказать на практике, что ID-карту можно взломать.

Департамент государственной инфосистемы (RIA) в начале апреля провел пробную атаку на эстонские ID-карты, в результате которой удалось взломать криптированный документы, используя брешь в безопасности. Таким образом было доказано, что опасность была не только теоретическая, а принятые для этого шаги были обоснованы, подтвердил гендиректор RIA Таймар Петеркоп.

На сегодняшний день сертификаты ID-карт с риском для безопасности обновлены или их действие прекращено, а 750 000 ID-картам прямая опасность больше не угрожает. Но факт остается фактом: RIA удалось взломать ID-карту, а значит пару месяцев назад угроза была реальна.

30 августа международная группа ученых проинформировала Департамент государственной инфосистемы, что они обнаружили потенциальный риск, который касается ID-карт, выданных начиная с октября 2014 года. Вскоре на черном рынке даже появился поставщик услуги, использовавший брешь в безопасности чипов, и в начале ноября было решено приостановить сертификаты ID-карт.