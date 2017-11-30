ID-карту можно будет обновить в торговых центрах и в декабре

Популярные среди населения временные бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны будут работать в разных торговых центрах в крупных городах и в декабре.

Популярные среди населения временные бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны будут работать в разных торговых центрах в крупных городах и в декабре.

„Если сертификаты вашей ID-карты надо обновить, то это можно сделать как во всех бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны по всей Эстонии в рабочие дни, так и на выходных во временных бюро обслуживания в торговых центрах, где мы также ждем посетителей," — сказала советник-эксперт бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Анита Соколова.

На данный момент уже известно, в каких центрах будут открыты временные бюро на этих выходных. „В Таллинне мы будем работать в центрах Ülemiste и Kristiine, в Тарту ждем вас в центре Tasku, в Пярну — в Kaubamajakas и в Нарве в этот раз карты можно будет обновить в центре Fama", — сказала Соколова.

Временные бюро обслуживания будут также работать в торговых центрах 9–10 и 16–17 декабря, но о местах и времени работы департамент сообщит позже.

На этих выходных временные бюро обслуживания открыты:

2 декабря Таллинн Центр Ülemiste Представительство Elisa 11.00-18.00 Центр Kristiine Представительство Elisa 11.00-18.00 Тарту Центр Tasku Атриум второго этажа 11.00-18.00 Пярну Kaubamajakas Представительство Telia 11.00-16.00 Нарва Центр Fama Атриум второго этажа 11.00-18.00 3 декабря Таллинн Центр Ülemiste Представительство Elisa 11.00-18.00 Центр Kristiine Представительство Elisa 11.00-18.00 Тарту Центр Tasku Атриум второго этажа 11.00-18.00 Нарва Центр Fama Атриум второго этажа 11.00-18.00

В декабре изменится время работы бюро обслуживания департамента. С 1 декабря бюро обслуживания в Таллинне будут открыты по вечерам дольше на час один день в неделю. В дополнительный рабочий час с 17 до 18 будут предлагаться только определенные услуги: можно подать ходатайство о получении документа, обновить сертификаты карты, активировать mobiil-ID и получить готовый документ.

Время работы бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны

с 1 декабря:

Пинна: Пн 9.00-18.00, Вт-Пт 9.00-17.00;

Таммсааре: Пн, Вт, Чт, Пт 9.00-17.00, Ср 9.00-18.00;

Тарту, Валга, Вильянди, Выру, Пылва, Йыгева, Йыхви, Нарва, Раквере, Пярну, Рапла, Пайде, Хаапсалу, Курессааре: Пт-Пт 9.00-17.00;

Кярдла: Пт-Чт 9.00-17.00.