Журналисты Delfi — самые смелые. Давайте вместе еще раз убедимся в этом, вспомнив те эксперименты, которые мы проделали в 2016 году.

ЭКСПЕРИМЕНТ: Сможет ли корреспондент Delfi "сдать" норматив спасателей

"Король высотки 2016" фотоколлаж Delfi

В понедельник, 12 сентября, уже в 17 раз состоялось традиционное соревнование по бегу по лестницам среди эстонских спасателей ”Король высотки”. Свои силы проверила на прочность и корреспондент Delfi Ольга Привалова.

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ЭКСПЕРИМЕНТ DELFI: Журналист идет по Таллинну в строгой мусульманской одежде. Как реагируют люди?

Журналист Delfi провела эксперимент с целью выяснить, как таллиннцы реагируют на женщин в никабах — мусульманских женских головных уборах, закрывающих лицо, с узкой прорезью для глаз и сеткой. Реакция людей была просто ошеломляющей.

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ЭКСПЕРИМЕНТ DELFI: Одеться дешево на китайском сайте — мужчинам все равно дороже

Vida Press

После очередной попытки купить обновку вы наверняка не раз ловили себя на мысли “почему в наших магазинах такой плохой выбор и все так дорого?”. Руководствуясь этим посылом, мы решили проверить, а насколько дешевле будет одеться в интернете. Для нашего эксперимента мы выбрали сайт AliExpress — крупнейший интернет-магазин, славящийся в народе низкими ценами и скидками.

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ЭКСПЕРИМЕНТ DELFI: Как мы ловили покемонов в Рийгикогу

Смотрите, как корреспонденты русского Delfi ловили покемонов в Рийгикогу и вокруг здания парламента.

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ЭКСПЕРИМЕНТ DELFI: 13-летняя девочка на взрослом сайте знакомств. Что ей предлагали?

То, что писали Ире некоторые пользователи - выше вообще всяких понятия о Добре и Зле... фотоколлаж Delfi

Журналист Delfi провела ”интернет-рейд” на самом популярном русскоязычном сайте знакомств с целью выяснить, какие опасности могут там поджидать 13-летнего ребенка. То, что писали ”маленькой девочке” некоторые пользователи — выше всяких понятий о Добре и Зле.

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ЭКСПЕРИМЕНТ DELFI: журналист попробовал стать и покупателем, и продавцом секс-услуг. Помог таксист из Ласнамяэ

Taksos ei pea enam sõidu eest maksma, raha liigub läbi Taxify äpi Foto: Eero Vabamägi

”Карина. 25 лет. 165 см, 47 кг. Милая, красивая, сексуальная брюнетка придет к тебе в гости. Предлагаю эротический массаж (а также другие непечатные услуги — прим. авт.). Цена за час — 100 евро. Эстонцы, говорите немножечко по-русски! Таллинн. 58******”. Кто на самом деле стоит за этим объявлением на одном известном тематическом сайте? Корреспондент Delfi провел собственное расследование.

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Эксперимент: молодой человек без опыта может найти первое рабочее место за считанные минуты

Foto: Madis Veltman(Kollaaž)

Труднее всего найти работу молодежи, и даже если ее находят, то зарплата мизерная. Об этом говорят годами. Цифры подтверждают, что в 2015 году безработица среди молодежи достигала 13,1%. Практиканты Eesti Päevaleht испытали на собственной шкуре, удастся ли им устроиться куда-нибудь на работу.

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СОЦИАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ: Слабовидящий человек просит прохожих проверить выигрыш в лотерею. Как реагируют люди?

Данный социальный эксперимент направлен на то, чтобы проверить, насколько доброжелательны и честны эстоноземельцы. В рамках эксперимента якобы слабовидящая женщина просит прохожих в центре Таллинна проверить ее лотерейный билет на выигрыш, так как она забыла очки дома и не может ничего прочитать. На билете же стоит выигрыш в 10 000 евро. Смотрите видео о том, как реагировали на это прохожие!

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