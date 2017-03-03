"И Трамп становился банкротом". Эстонский бизнесмен за три года потерял все и оказался под следствием

Если еще несколько лет назад 36-летний Евгений Лобач зарабатывал на продаже мобильных телефонов миллионы и чуть было не удостоился титула лучшего предпринимателя года, то сегодня он полностью погряз в долгах, пишет Eesti Ekspress.

Пару лет назад Лобач и его фирма Joyful Partners возникли буквально ”из ниоткуда”. Тогда он рассказывал, что занимается продажей мобильных телефонов и планшетов по всему миру, оперирует ”100 миллионами евро” в год и ”знает, что делать с деньгами”. Joyful Partners закупала в Америке айфоны и айпады и сбывала их в Европе, Азии, Африке и на Ближнем Востоке. Бизнес процветал: в 2014 году при обороте в 40 млн евро предприятие заработало около миллиона евро прибыли.

В 2013 году эстонский Forbes писал, что до этого предприниматель из Ласнамяэ занимался строительным бизнесом, но экономический кризис внес свои коррективы. ”Кризис отобрал у Евгения все, кроме желания жить и начать все сначала. Теперь он зарабатывает в Дубае миллионы”, — отметил тогда журналист.

TÕUSEV TÄHT: 2013. aastal raporteeris Forbes, et Lobatš teenib Dubais miljoneid. Repro

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Несколько лет тому назад

В 2014 году Лобач дал изданию Eesti Ekspress интервью, в котором сказал, что в его бизнесе важно быть более сообразительным и быстрым, чем конкуренты, уметь обходить таможенную бюрократию и играть курсами валют. Так например, он с большой прибылью продал несколько тысяч iPhone 6 за пару недель до их официального поступления в продажу в EMT.

Милый офис возле Таллиннского аэропорта, небольшой прилежный коллектив. На запястье предпринимателя красуется Rolex, а перед домом — новенький Mercedes S-класса. Проживает бизнесмен в 400-метровом особняке в Пирита. Планирует открыть подразделения Joyful Partners в Нью-Йорке и Дубае. Лобач утверждает, что настолько хорошо запустил в своей фирме механизмы действия, что сам теперь занимается лишь формированием ее ”философии” и ”управлением денежными потоками”.

Но на одну вещь он все-таки жалуется: Налогово-таможенный департамент, находящийся, к слову, в нескольких минутах ходьбы от его офиса, ”сошел с ума” и чиновники не понимают, как возможно ”честным путем заработать столько денег”.

Эта фраза стала для него пророческой, так как вскоре все пошло наперекосяк.

Настоящее время

Конец февраля 2017 года. Журналист встречается с обанкротившимся бизнесменом в кафе на улице Кентмании. На состоявшемся незадолго до этого собрании кредиторов Joyful Partners были подсчитаны долги предприятия — 3,5 млн евро. Как у фирмы, так и у самого Лобача имущество отсутствует. Ни денег, ни телефонов, — ничего. Арестована даже офисная мебель.

Самые большие проблемы у Лобача — с Налогово-таможенным департаментом, который уже в 2014 году заметил расхождения в бухгалтерии фирмы. Его долги по налогам составляют в общей сложности более 350 000 евро.

Имеются проблемы и, к примеру, с присяжным адвокатом Леоном Гликманом. Гликман представляет американскую фирму SGM Socher, которая в свое время продала Joyful Partners несколько партий айфонов, за которые покупатель остался должен 1,1 млн долларов. Каково же было удивление адвоката, когда он обнаружил, что у представляющейся ”корпорацией с международным размахом и гигантским оборотом” Joyful Partners отсутствует какое-либо имущество.

Банкротный управляющий Калев Мяги также пытается разобраться с имуществом и обязательствами фирмы и пробраться сквозь джунгли некорректных бухгалтерских документов, связанных с бизнесом фирм и танкистов. Мяги подчеркивает, что несмотря на отсутствие имущества и недействующий бизнес, на банковских счетах фирмы отмечается движение крупных сумм. Так, в 2015 году со счета предприятия было переведено 13 млн евро на счет зарегистрированной в Латвии оффшорной компании (часть суммы позже была возвращена). Что это было, — неизвестно. Сам Лобач хранит молчание.

Странное движение средств

За четыре месяца того же года Joyful Partners выдала латвийским и британским фирмам беззалоговых кредитов на общую сумму более 2,5 млн евро (обратно была выплачена лишь малая их часть).

Также в свое время питерский бизнесмен Борис Беляев, помимо прочего, состоящий в совете Eesti Krediidipank, предоставил фирме Лобача заем на сумму 1,7 млн евро. Залогом стало личное поручительство Лобача и доли в его фирме. Сначала платежи по процентам поступали на счет кредитора исправно, но затем прекратились. Беляев обратился в суд, и тот взыскал с Лобача в общей сложности 2,2 млн евро. К делу приступил судебный исполнитель, который однако обнаружил пустые закрома, так как все средства в несколько заходов по несколько сотен тысяч евро перекочевали на счета латвийской и польской фирм в качестве, как утверждалось, оплаты за приобретенные мобильные телефоны. Однако таким количеством аппаратов фирма не располагала даже на бумаге.

”Лобач — величайший мошенник. Одна его фирма брала кредит, другие отмывали деньги. Ни одного склада телефонов у него в Эстонии не было”, — говорит адвокат Беляева Рамиль Пярди.

В определенный момент Лобач основал еще одну фирму — JPFinance, которая занималась финансированием сделок по закупке электроники. В целях получения средств для увеличения объема закупок мобильных телефонов Лобач стал продавать гарантийные письма JPFinance. Залогом являлись паи фирмы, то есть по сути — ”пустышки”.

Долги, долги и еще раз долги

В поиске инвесторов в качестве финансового советника Лобачу помогала Redgate Capital. Сказками о 13%-ой годовой производительности удалось привлечь с десяток инвесторов, всего ”на расширение” бизнеса было получено более миллиона евро. Один из вложившихся передал Лобачу более 300 000 евро наличными. Естественно, с деньгами инвестору пришлось попрощаться.

Оставшиеся с носом инвесторы обратились для защиты своих интересов к присяжному адвокату Марко Кайраку, который к данному моменту уже полтора года вынужден гоняться за испарившимся имуществом Лобача. Последний в свою очередь должен также еще нескольким юристам и аудиторам. На нем висит и куча неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Более того, кредиторы подали на Лобача заявление в полицию с целью выявления возможного факта мошенничества, присвоения и отмывания денег.

Тем не менее, сам бизнесмен сохраняет, поедая глазированные пончики, удивительное спокойствие. ”Вроде как Дональд Трамп тоже несколько раз был банкротом”, — говорит он.

Лобач рассказывает, что наряду с бизнесом по продаже мобильных телефонов он пробовал запустить и другие проекты, в связи с чем потерял фокус и оказался в тупике. ”Несколько проведенных в конце 2014 года сделок привели нас к минусу на миллион евро. Дальше — как снежный ком. Мобильные телефоны тоже уже не покупаются. За последнее время обанкротилось очень много продавцов”, — объясняет бизнесмен.

Кредиторы тем временем говорят о возвращении своих денег, скорее, в поэтическом ключе и посыпают голову пеплом…