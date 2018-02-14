И снова в Ирак? Численность эстонского контингента в будущей миссии НАТО пока неизвестна

НАТО вновь намерено организовать в Ираке миссию по обучению местных сил обороны, подобную той, что сейчас действует в Афганистане. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг во вторник на пресс-конференции в штаб-квартире альянса заявил, что на сегодня почти вся территория Ирака освобождена от боевиков ИГИЛ благодаря усилиям войск коалиции. Создание гражданской миссии обсуждается на начавшейся сегодня в Брюсселе встрече министров обороны стран НАТО. Запуск же ее планируется уже в июле этого года. Будут ли в ней участвовать военнослужащие из Эстонии?

Cash, Capability, Contribution

Скорее всего — да. Наша страна — одна из немногих членов альянса, уже исполняющих пресловутое требование НАТО о расходах на оборону в размере 2% от ВВП. Но есть еще два требования: помимо денег, это способность к обороне и вклад в общее дело альянса (по англ. Cash, Capability, Contribution). К ”способностям” относятся развитие и модернизация армии и флота (к 2024 году все страны НАТО не менее 20% своих оборонных расходов должны будут направлять именно на эти цели, т.е. на закупку вооружений). С этим у нас не все так ”радужно”, хотя инвестиции в армейскую технику и боеприпасы Эстония тоже наращивает.

Но вот вклад отечественных военных в миссии альянса, скорее всего, придется увеличивать. По сравнению с ”нулевыми” годами, когда бойцы Сил обороны служили и в Афганистане и в Ираке, в Мали и в Косово, сейчас эстонские военнослужащие не так заметны в общей картине. Так, осенью прошлого года правительство Эстонии запросило у парламента мандат на увеличение эстонского контингента в Афганистане до 40 человек. Сейчас там служат четыре сапера и один офицер связи, есть отдельные военнослужащие и в других миссиях, и на этом все. Так что тренировочная миссия в Ираке, в ходе которой международные инструкторы вновь, как и в 2004-2011 гг., начнут формировать и обучать местные вооруженные силы, подходит для этого лучше всего. Подобный обучающий контингент в Афганистане, кстати, только за прошлый год увеличился на 3000 человек, достигнув 16 000.

Впрочем, тем, кто следит за обстановкой на Ближнем Востоке, может показаться, что генсек Столтенберг несколько излишне оптимистичен в оценках ситуации в Ираке. Пока продолжаются боестолкновения в Сирии (с участием члена НАТО Турции), пока не решена судьба курдских территорий, пока, что называется, не разбит последний игиловец — планировать гражданскую миссию в Ираке рано. Хотя, по словам главы альянса, премьер-министр Ирака Хейдер Аль-Абади и направил письмо с соответствующей просьбой руководству НАТО несколько дней назад. Не исключено, что для него лично, как и для всей нынешней проамериканской администрации в Багдаде, данный вопрос является залогом дальнейшей политической карьеры — в нынешнем году в Ираке пройдут выборы.

Но и сам альянс также заинтересован в подобном расширении своей деятельности в рамках продолжающегося наращивания ”мускулов” в виде роста оборонных расходов, увеличения контингентов в Европе и создания новых центров командования.

НАТО: возрождение

Альянс действительно переживает своеобразный ренессанс. Сворачивание оперативной деятельности в Европе, последовавшее по окончании ”холодной войны”, сменилось новой экспансией. Во многом этому, конечно, поспособствовал страх перед ”агрессивной Россией” после событий в Грузии в 2008-м и в Украине в 2014-м.

В повестке дня нынешней встречи министров обороны стран НАТО значится перспективное создание двух новых центров оперативного командования. Один займется трансатлантической морской логистикой и ее безопасностью, на воде и под водой. Второй центр станет координировать сухопутное перемещение грузов военного назначения в пределах Европы. Размещение новых контингентов быстрого реагирования в Восточной Европе показало, что зачастую к переброске техники и живой силы не готовы как инфраструктура (мосты, шоссе, железные дороги) разных государств, так и, например, пограничники. Один из самых популярных анекдотов в штабе альянса — реальный случай, когда стражи границы из неназываемой балканской страны несколько часов отказывались пропустить армейские колонны, следовавшие в новое место дислокации. И новый центр командования как раз и призван решать подобные затруднения.

НАТО и Эстония

В данном контексте совершенно в новом свете предстает, например, железная дорога Rail Baltic. Некоторые эксперты с самого начала, правда очень осторожно, намекали, что кроме декларируемых экономических и гуманитарных (свобода передвижения) целей, новая узкая ж/д колея по территории Польши, Литвы, Латвии и Эстонии очевидно может иметь и околовоенное назначение. НАТО, конечно, никак не ускорит планирование и строительство дороги, пока погрязшие в прибалтийской бюрократической ”трясине”.

А вот где альянс мог бы нам реально помочь, и возможно даже деньгами, это в строительстве ограды на границе с Россией. Пожалуй, и с точки зрения отечественного оборонного бюджета это стало бы лучшей инвестицией в безопасность наряду с покупкой б/у БТР-ов и противотанковых ракет по полмиллиона евро за штуку. А какие шикарные учения для военных инженеров и саперных бригад можно устроить в лесах юго-востока Эстонии в рамках возведения этого ”забора”! Единственное, что за участниками этой толоки по-натовски нужно будет пристальнейшим образом приглядывать, чтобы их не утащили в кусты на российской стороне злобные агенты ФСБ. Впрочем, все-таки охрана госграницы у нас находится в ведении полиции, а не Сил обороны, что исключает подобную помощь со стороны НАТО.

Очевидно, что НАТО начинает вновь играть все более важную роль в повседневной жизни европейских государств. Генсек и его команда активно взаимодействуют с Европейской комиссией и другими органами ЕС по целому спектру вопросов, связанных с партнерством военных структур альянса и гражданских инстанций в странах Евросоюза.

Сотрудничество НАТО и ЕС будет обсуждаться сегодня на рабочем ужине с участием министров обороны и спецпредставителя ЕС по внешним делам Федерикой Могерини. На нем будут присутствовать также министры обороны Швеции и Финляндии, стран, не входящих в альянс, но являющихся стратегическими партнерами НАТО.

Обсудят министры сегодня и финансовые вопросы: затраты на оборону в странах-членах альянса, инвестиции в развитие вооруженных сил, а также более справедливое распределение финансового бремени по финансированию контингентов и совместных миссий между государствами НАТО. Ведь на сегодня львиную долю расходов несут США, не слишком довольные таким положением дел.

Завтра в повестке дня встречи министров обороны в Брюсселе значатся вопросы повышения эффективности мер по ”устрашению и сдерживанию” противников, а также роль НАТО в борьбе с международным терроризмом и установлению стабильности на освобожденных от боевиков территориях.

Материал подготовлен при поддержке Северо-Атлантического альянса. Расходы на поездку журналиста в Брюссель оплачены из бюджета НАТО.