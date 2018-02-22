И снова "прокол": в пояснении к законопроекту о гимне указали неверную дату провозглашения ЭР

Шумиха вокруг представленного Консервативной народной партией Эстонии (EKRE) законопроекта о государственном гимне продолжается.

Если вчера выяснилось, что в выпущенной EKRE рекламе соответствующего содержания неправильно написаны название и автор текста гимна, то сейчас всплыло еще одного недоразумение.

Так, в составленной Мартином Хельме пояснительной записке указано, что Манифест о независимости впервые был зачитан 12 февраля 1918 года, хотя на самом деле это произошло 23 февраля.

На ошибку указал в соцсетях политик и историк Яак Юске, который считает, что это не могло быть простой опечаткой.

”Такой существенной ошибки не может позволить себе ни один член Рийгикогу, и тем более ни один историк. Дело усугубляется еще и тем, что, как известно, 1-13 февраля в 1918 году вообще в календаре не было, поскольку происходил переход на новый календарь”, — отметил Юске.