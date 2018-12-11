11.12.2018, 16:00

И снова о необходимости роддома в Валга: ребенок появился на свет по пути из Валга в Выру

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rus.delfi.ee
EST 24
maantee post
maantee postFoto: Lugeja erakogu

Сегодня ночью по дороге из Валга в Выру появилась на свет маленькая Ийрис Лизете. Это уже второй подобный случай: летом ребенок родился по пути из Валга в Тарту.

Находящаяся в Выру Южно-Эстонская больница сообщила, что около часа Выруской скорой помощи поступил вызов на шоссе Валга-Выру, где уженщины начались роды.

Скорая помощь успела вовремя на место и помогла принять роды. Когда ребенок появился на свет, его с матерью отправили в Выру.

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