И снова о необходимости роддома в Валга: ребенок появился на свет по пути из Валга в Выру

Находящаяся в Выру Южно-Эстонская больница сообщила, что около часа Выруской скорой помощи поступил вызов на шоссе Валга-Выру, где уженщины начались роды.

Скорая помощь успела вовремя на место и помогла принять роды. Когда ребенок появился на свет, его с матерью отправили в Выру.