И снова о наболевшем: меняется организация движения по улице Гонсиори

С 9 часов утра воскресенья, 1 июля, начинаются дорожные работы на перекрестке улиц Гонсиори и Пронкси, на время которых меняется организация движения в зоне реконструкции. Работы продлятся до 2 сентября.

Все это время будет открыто движение по одному ряду в обе стороны. Во избежание серьезных заторов едущим в сторону Пирита или Ласнамяэ рекомендуется пользоваться объездом по улице Юхкентали, а тем, кто едет в сторону порта, — по улице Туукри и Нарвскому шоссе. Однако надо учитывать, что в сложившейся ситуации поездка может занять больше времени.

Участников движения просят также строго руководствоваться временными дорожными знаками.