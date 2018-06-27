27.06.2018, 16:10

И снова о наболевшем: меняется организация движения по улице Гонсиори


rus.delfi.ee
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Gonsiori tänava ehitus
Gonsiori tänava ehitusFoto: Jaanus Lensment

С 9 часов утра воскресенья, 1 июля, начинаются дорожные работы на перекрестке улиц Гонсиори и Пронкси, на время которых меняется организация движения в зоне реконструкции. Работы продлятся до 2 сентября.

Все это время будет открыто движение по одному ряду в обе стороны. Во избежание серьезных заторов едущим в сторону Пирита или Ласнамяэ рекомендуется пользоваться объездом по улице Юхкентали, а тем, кто едет в сторону порта, — по улице Туукри и Нарвскому шоссе. Однако надо учитывать, что в сложившейся ситуации поездка может занять больше времени.

Участников движения просят также строго руководствоваться временными дорожными знаками.

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