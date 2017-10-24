И смех и грех! Экс-чиновник обнародовал нелепые цитаты из переписки с ведомствами

Сегодня Eesti Päevaleht и Delfi опубликовали интервью с экс-руководителем Департамента государственной ифносистемы (RIA) Тоомасом Ваксом. Сейчас он трудится на Swedbank, но перед этим по настоятельной просьбе коллег опубликовал в Facebook забавные цитаты из имейлов, которые получал во время своей работы в RIA, показывающие, какие настроения царят в министерствах и госучреждениях страны.

1. У нас нет денег, чтобы протестировать услугу. Если она не будет нормально работать, то мы все равно об этом узнаем.

2. Я особо туда и не вкладывал, большая часть поступила из структурного фонда ЕС.

3. Государственный стартап — хорошая мысль, государство ведь привыкло постоянно терять деньги.

4. Я об этом ничего не знаю, я ведь всего лишь работаю здесь.

5. Мы не компетентны оценивать, насколько правильно мы оценили ситуацию.

6. Я намного более осведомлен об этом, ведь я работаю в министерстве.

7. Сделайте эти киберпункты очень простыми, но в то же время должно создаваться впечатление, что министр хорошо знает предмет.

8. Не надо мне объяснять ситуацию! Мне нужно принять решение, а не разобраться в сути.

9. Жду подробное мемо, 5-6 страниц, но учитывайте, что из них будут прочитаны лишь первые три-четыре строчки.

10. Я согласен, что закон сформирован по-дурацки, что он не выполняет своего назначения и что его нужно менять. Правовой отдел может занести его анализ в план на следующий год или еще через год.