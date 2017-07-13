”И это в Эстонии!” Мужчина без документов 20 лет безвылазно просидел перед компьютером в своей комнате

33-летний мужчина, факт рождения которого в свое время оказался не задокументированным, в ходе разбирательств в связи с наследством оказался втянут в безумный водоворот событий. И все это происходит тут, в Эстонии, пишет еженедельник Eesti Ekspress.

Официально мужчины не существует: ни личного кода, ни одного удостоверения личности, ни прав, ни дня официальной работы, ни прописки, ни свидетельства о рождении — ничего. По оценке чиновников, это небывалый для Эстонии случай.

Яанар (имя изменено — прим.ред.) появился на свет в 1984 году. Он был третьим сыном в семье. Его мать Сильви и отец Лембит не были расписаны. По словам Лембита, осенью 1984 года они поехали регистрировать рождения сына, но Сильви спровоцировала ссору и вышла из машины, заявив, что справится сама. Вечером она пришла домой, и о регистрации речь больше не заходила. ”Я подумал, что с этим все в порядке”, — поясняет Лембит.

У Сильви другая версия событий. Она говорит, что два брата Яанара записаны на Лембита, но записывать на себя и Яанара он отказался, и ей это не нравилось. Кроме того, мужчина опустился в своей жизни на такое дно, что ему не было никакого дела до семейных ценностей. ”Пожалуйста, оставьте нас в покое. Автор всего этого — мой опустившийся бывший и отец моих сыновей”, — говорит женщина. ”Всем этим” она именует тот интерес, который внезапно возник у общественности и соответствующих инстанций к ее 33-летнему сыну.

Сильви и Лембит прожили вместе еще пару лет. У них родился еще один сын, но мертвым. В 1986 году пути мужчины и женщины разошлись.

Осенью 1991 года Яанар пошел в школу. Лембит видел тетради, на которых красовалась его фамилия. ”Я знал, что для того, чтобы дать ему мою фамилию, нужно мое согласие, но подумал, что, может, можно было и как-то иначе”, — вспоминает мужчина.

Шли годы. В 1998 году Лембит отправился оформлять паспорт, и чиновник поинтересовался его детьми. Мужчина перечислил всех (у него есть дети и от других браков), и получил назидательное: ”Не многовато ли?” Как бы то ни было, в ходе беседы выяснилось, что Яанар не значится ни в одном из регистров. В результате разбирательств выяснилось, что матери каким-то образом удалось записать 7-летнего Яанара в школу по переделанному свидетельству о рождении мертворожденного брата.

Тогда чиновники не стали углубляться в неразбериху с документами, а договорились с отцом, что тот сам приведет дела в порядок. Лембит в свою очередь делегировал все старшему брату Яанара, а от Сильви получил лишь порцию оскорблений.

Жизнь пошла своим чередом. И шла так, покуда мать не решила забрать Яанара из школы, в связи с чем основного образования мальчик так и не получил. И это стало его последним контактом с окружающим миром. С этого момента он стал проводить все время в своей комнате в квартире на окраине города N. И так двадцать лет к ряду.

„Ходил в школу и мог ходить в школу! — заявляет Сильви по телефону на повышенных тонах. — Я не скажу вам этого. Я не помню. Я это многим говорила. Все это детство и вся эта жизнь. В той же комнате избивал (Лембит) свою мать!”

То, как Сильви оказалась в этой четырехкомнатной квартире, — тоже своего рода история. Недвижимость принадлежала родителям Лембита. Сильви осталась жить там даже после того, как разошлась с гражданским мужем. Мать Лембита умерла в 1997 году, а со своим отцом мужчина не ладил. Наследство было приличным: квартира, грунты, леса, земли, хутор. Родственники уже на протяжении многих лет занимаются его дележкой. Лембит, его сестра, отец, дети, племянники…Сага и суды продолжаются. Кому и что в итоге достанется, пока неизвестно. Как неизвестно и то, почему Яанар столько лет просидел в комнате. И почему Лембит поднял эту тему только сейчас.

Сегодня Лембит ходатайствует об опеке над 33-летним Яанаром, так как тот, просидев 20 лет в комнате, не может полностью отвечать за свои поступки. Доля сына в наследстве в таком случае отошла бы отцу. Социальный работник отмечает, что Лембит неоднократно применял насилие и что семья его боялась, и называет случай с Яанаром мистикой. Например, ко врачу тот ходил, используя личный код другого человека. По утверждению матери, все визиты он оплачивал из своего кармана.

”Сильный здоровый мужчина. Образовательный путь прервался, живет в четырех стенах, социальная сторона слабая, — описывает полицейский. — Мать купила сыну хороший компьютер, чтобы он мог находиться дома. Чужие с ним общаться не могут”.

По оценке соцработника, сам Яанар уверен, что такая жизнь за компьютером и без контакта с внешним миром — совершенно нормальна, и не может хотеть большего. Имя мужчины несколько раз упоминается в интернете в связи с победой в телевизионных розыгрышах. На своей странице в Facebook он также участвует во всех возможных конкурсах.

Почему мальчика не стали искать, когда мама забрала его из школы? ”У полиции нет данных. Мать говорит, что он перестал посещать школу по состоянию здоровья”. Сейчас прокуратура разбирается, есть ли в сокрытии Яанара состав преступления. По словам полицейского, и с матерью, и с самым Яанаром сложно общаться. Они не отвечают прямо на вопросы и быстро уводят тему в сторону.

Контакт Яанара с журналистами мать исключает. Может, когда-нибудь позже. ”Это очень больная для него тема”, — аргументирует женщина.