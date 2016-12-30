Журналист Eesti Ekspress Андрей Хвостов пишет, что эстонские СМИ раздули скандал вокруг поездки Яны Тоом в Сирию на пустом месте, а российские СМИ распространили неверную информацию о визите.

”Яна Тоом вскоре вернется домой и сама объяснит, что она делала в Сирии. Я — не ее пресс-секретарь”, — пишет Андрей Хвостов в ответ на внимание со стороны эстонских СМИ к его посту в Facebook, где он упомянул поездку в Сирию с Яной Тоом.

По его словам, когда в эстонских СМИ почти сутки длилась истерия в стиле ”Прокремлевски настроенная Яна Тоом сделала это снова — поехала в Сирию”, европарламентарии и журналисты были все еще в Бейруте, столице Ливана. В Алеппо они так и не поехали, так как им сообщили, что это слишком опасно, и под обстрел можно попасть даже по дороге туда из Дамаска.

Хвостов сообщил, что в Дамаск они вылетели только вчера в семь утра, и были там около 10:00. По его словам, он провел полтора часа с Башаром Асадом в одном помещении, а затем еще пару часов с его пресс-службой.

”Яна Тоом, чьим пресс-секретарем я не являюсь, в это время находилась где-то в другом месте”, — подчеркнул он. Он добавил, что председатель комитета Совета РФ по международным делам Константин Косачев тоже был с ними в Дамаске на встрече.

”Российские СМИ сейчас передают примерно такие сообщения, что якобы на утренней встрече Асад, Косачев и депутаты Европарламента из Эстонии, Латвии и Италии обсуждали прекращение огня, о заключении которого только что сообщили. Ничего там не обсуждалось. Это соглашение обсуждали где-то в другом месте, уже на другом уровне и с другими людьми. А у Асада обменивались любезностями, болтали и хлопали друг друга по плечу”, — рассказал журналист.

”То, что Асаду, Турции и России удалось наколдовать какое-то соглашение о прекращении огня, никак не связано с приездом сюда Косачева, Тоом и какого-либо другого депутата из России или Евросоюза, потому что никто не станет обсуждать с ними никакие серьезные вещи, потому что это вообще не тот уровень, где наблюдается какой-либо политический вес”, — добавил Хвостов.

”Мне жаль это говорить, дорогие европарламентарии из Эстонии, но [политический — прим. ред.] вес Яны Тоом в международной жизни такой же ничтожный, как и ваш собственный. […] Тем не менее, у Тоом есть внутриполитический вес. Но это уже другая тема”, — отметил Хвостов в заключении.