Хулиганы-малолетки 15 лет спустя: кто бизнесмен, кто пастор, но большинство — преступники

Издание опирается на исследование, которое началось в 1985 году и рассматривало 317 мальчиков в возрасте 14-17 лет из спецучилища Пайкузе и молодежной колонии Вильядни.

Автор исследования Юри Саар следил за ребятами на протяжении долгих лет и выводы, к которым он пришел, удивляют.