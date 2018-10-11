Хулиганы-малолетки 15 лет спустя: кто бизнесмен, кто пастор, но большинство — преступники

Ученики спецшкол. Что с ними происходит через год, пять, десять лет? Удалось ли им устроиться в жизни? Сколько человек оказалось в тюрьме, сколько — подсели на иглу? Издание Eesti Päevaleht попыталось ответить на эти вопросы.
Издание опирается на исследование, которое началось в 1985 году и рассматривало 317 мальчиков в возрасте 14-17 лет из спецучилища Пайкузе и молодежной колонии Вильядни.
Автор исследования Юри Саар следил за ребятами на протяжении долгих лет и выводы, к которым он пришел, удивляют.