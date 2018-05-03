03.05.2018, 14:15

Худрук Русского театра рассказал Delfi о причинах расставания с Еленой Скульской

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rus.delfi.ee
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Vene teatri pressikonverents 23.01.2018
Vene teatri pressikonverents 23.01.2018Foto: Andres Putting

Художественный руководитель Русского театра Эстонии Филипп Лось объяснил Delfi, с чем связан уход из театра писательницы Елены Скульской, работавшей там заведующей литературной частью. .

”Основная причина расставания с Еленой Григорьевной Скульской — структурные изменения в художественном руководстве Русским театром. Это довольно давно назрело, и этот сезон показал, что к сожалению, фигура завлита (заведующего литературной частью — прим.ред.) уже не так значима и не приносит так много пользы, как в советское время, говорит художественный руководитель Русского театра Эстонии Филипп Лось. — И чем дальше, тем больше я склонялся к мысли, что европейская модель, когда правой рукой художественного руководителя театра является штатный драматург, меня больше устраивает. Поэтому с нового сезона в Русском театре будет штатный драматург. Я вынес этот вопрос, поскольку это структурные изменения, на совет театра, и совет одобрил изменение структуры”.

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- Что будет входить в задачи драматурга — написание пьес?

- Не только написание пьес, хотя это очень важная задача, поскольку у нас довольно часто идут разговоры о том, что нам не хватает современной драматургии, отражающей именно проблемы русских людей, живущих в Эстонии. Это особые проблемы и особое мировоззрение, и поэтому мы делаем шаг навстречу и, действительно, будем приглашать профессионального драматурга, который будет внедряться в среду, заниматься различными социальными, просветительскими и образовательными проектами, параллельно общаться с аудиторией, искать темы, сюжеты и создавать пьесы, которые будут актуальны и интересны для нашего зрителя здесь в Таллинне.

Притом это не единственная задача, потому что главная задача драматурга — это, конечно, работа со всеми теми текстами, которые будут звучать со сцены. Это и работа с пьесами, которые мы выбираем, это и рекомендация новых пьес, и это работа с инсценировками, естественно. Но это и работа, в принципе, со всей текстовой информацией, которая выходит из театра, в том числе, и с рекламными текстами. То есть, это весь тот довольно большой объем работы, который я хотел бы поручить, действительно, профессиональному драматургу с опытом работы, с опытом собственных постановок пьес.

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- Как можно оценить финансовое положение Русского театра на сегодня — это то вопрос, который на протяжении многих лет беспокоит многих театралов?

- Буквально накануне для итогового собрания сезона я анализировал ситуацию, и могу сказать, что ожидаю самые лучшие итоги посещаемости за последние 6 сезонов по сборам. У нас пока нет цифр за май-июнь, но даже без них мы приближаемся к максимальному итогу за последние 6 сезонов.

В программе Русского театра впервые за долгие годы появился специальный летний проект. По поводу него существует немало опасений, в том числе и финансового характера — насколько он окупится, как его воспримет зритель и т.д.

Я надеюсь, что с художественной точки зрения этот проект в любом случае будет успешным, потому что на него брошены лучшие силы, по-моему, это хорошая идея. Может быть, не очень скромно так говорить о спектакле, который я сам ставлю, но, тем не менее, я вижу, как идет работа, насколько весь театр работает на этот проект, насколько мы все включены максимально, чтобы это было здорово для зрителей, удобно и интересно, и познавательно, и как угодно. А что касается финансового результата, то уже сейчас по продажам понятно, что он будет положительным, но конечно я рассчитываю, что сборы будут максимальными, потому что мне будет как-то неловко перед эстонскими театральными летними проектами, которые обычно продаются заранее, за два-три месяца еще до начала.

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