Худрук Певческих праздников: не исключено, что русские песни включат в программу

Директор Таллиннского музыкального училища имени Георга Отса, дирижер и художественный руководитель Певческих праздников Аарне Салувеэр не исключает, что песни на русском языке однажды будут включены в программу Певческого праздника, но при этом он подчеркивает, что главная цель праздника — собраться всем вместе — и русскоязычным, и эстоноязычным жителям — и порадоваться свободной и счастливой жизни, сообщает ЭТВ+.

"У каждого Певческого праздника свой художественный руководитель и дирижер и самое важное — найти идею, там нет серьезных ограничений. Так что все может быть", — отметил Салувеэр и добавил, что однажды на Певческом празднике была исполнена песня на языке жестов "Can you hear me?" для тех, кто не может слышать.

"Если участвуют дети из русскоязычной школы и их родители придут на праздник, то они полюбят это мероприятие. Ведь это место, куда люди приходят все вместе и радуются, что живут свободно и счастливо", — подчеркнул он.

Салувеэр согласен с тем, что этот вопрос нельзя делать политизированным и добавил, что рассмотрел бы возможность исполнения русских песен на празднике.

Также он рассказал, что уже имел подобный опыт на фестивале "Певческий мост" в Нарве и в Таллинне, где выступали студенты из русских школ и эстонские певцы.