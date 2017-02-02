Худрук Игорь Лысов собирается уйти из Русского театра

Художественный руководитель Русского театра Эстонии Игорь Лысов сказал в интервью корреспонденту службы новостей "Радио 4" Маргарите Черняевой, что его удивило и оскорбило то, что договор с ним продлевать не хотят, а вместо этого предлагают принять участие в конкурсе в качестве кандидата.

"Я вчера услышал, что директор театра хочет объявить конкурс на место нового художественного руководителя. Им могу быть я или другой человек. То есть я понял, что для директора абсолютно безразлично, кто будет вместе с ним продолжать это дело. Я отказался от конкурса, стало быть, я должен уйти из театра", — сказал Лысов, добавив, что после окончания контракта 5 сентября собирается уехать из Эстонии, передает rus.err.ee.

"Для эстонцев, таких как директор Тыну Ленсмент, наверно, хороший русский — это Кузичкин. Или мертвый. Я не знаю, какой может быть выход из этого положения, — ответил Игорь Лысов на вопрос корреспондента, что могло бы изменить его решение. — Мы вместе с Тыну Ленсментом строили дом два с половиной года. И я делал все, чтобы та финансовая дыра, в которую попал театр была залатана спектаклями, очень дешевыми. Мне хотелось бы заниматься творчеством, а не быть в подчинении у человека, который занимается работой по будним дням до полшестого. Я очень разочарован, что у Тыну не оказалось любви к тому, что мы делали. Для него это просто работа".

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Директор Русского театра Эстонии Тыну Ленсмент подчеркнул, что в решении об объявлении конкурса по поиску режиссера театра нет ничего противозаконного, ну а то, что Игорь Лысов не желает участвовать в конкурсе, это его решение.

"Факт, что срок договора с Игорем Лысовым истекает в сентябре. Вчера на собрании совета Русского театра мы обсуждали условия конкурса — в нем могут участвовать все. По закону и уставу театра художественного руководителя ищут через конкурс или продлевают договор с худруком через конкурс. Это норма, — сказал Ленсмент. — Покинет ли Игорь Лысов театр или нет, я не знаю".