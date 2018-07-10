Художник Татьяна Стомахина: если хотите интегрироваться, не определяйте детей в русскую школу

”Наш опыт интеграции в эстонское общество совершенно иной, нежели у семьи Евгении Чириковой. Проблемы были связаны с бюрократией при получении разрешения на работу, но никак не с интеграцией” , — пишет в своем мнении в Eesti Päevaleht художник Татьяна Стомахина.
”Мы приехали в Эстонии в 2009 году. Мой сын Федор пошел в пятый класс эстонской школы. До этого он ходил в русскую школу в Москве и финскую школу. Если уж быть совсем точной, то сначала я совершила ту же ошибку, что Евгения, — отдала ребенка в русскую школу. Но там он выдержал всего две недели. Дети были очень агрессивные, им не нравилось, что Федор приехал из Москвы, а разговаривает на эстонском намного лучше, чем они. Из-за менталитета их семей и самой школы дети имели враждебное предубеждение об Эстонии, эстонцах и эстонском языке: дескать, почему представители великой нации, ”чья истинная родина — Россия”, должны учить язык ”врагов и народности второго сорта”? Так что за две недели мы поняли, что русская школа в Эстонии — это ”совок”, где все воодушевлены советским временем и пляшут под дудку России”.