10.07.2018, 21:40

Художник Татьяна Стомахина: если хотите интегрироваться, не определяйте детей в русскую школу

 (84)
rus.delfi.ee
EST 2
Художник Татьяна Стомахина: если хотите интегрироваться, не определяйте детей в русскую школу
Foto: Madis Kallas

”Наш опыт интеграции в эстонское общество совершенно иной, нежели у семьи Евгении Чириковой. Проблемы были связаны с бюрократией при получении разрешения на работу, но никак не с интеграцией” , — пишет в своем мнении в Eesti Päevaleht художник Татьяна Стомахина.

”Мы приехали в Эстонии в 2009 году. Мой сын Федор пошел в пятый класс эстонской школы. До этого он ходил в русскую школу в Москве и финскую школу. Если уж быть совсем точной, то сначала я совершила ту же ошибку, что Евгения, — отдала ребенка в русскую школу. Но там он выдержал всего две недели. Дети были очень агрессивные, им не нравилось, что Федор приехал из Москвы, а разговаривает на эстонском намного лучше, чем они. Из-за менталитета их семей и самой школы дети имели враждебное предубеждение об Эстонии, эстонцах и эстонском языке: дескать, почему представители великой нации, ”чья истинная родина — Россия”, должны учить язык ”врагов и народности второго сорта”? Так что за две недели мы поняли, что русская школа в Эстонии — это ”совок”, где все воодушевлены советским временем и пляшут под дудку России”.

Стомахина отмечает, что трудности в эстонской школе были лишь в начале, поскольку до этого сын учил язык самостоятельно, но общими усилиями удалось их преодолеть. ”О Гимназии Лийвалайа у нас остались только самые теплые воспоминания. Здесь всегда тебе были рады помочь и царила домашняя атмосфера. С некоторыми одноклассниками сын общается до сих пор”, — пишет женщина. Продолжить учебу в гимназической ступени гимназии мальчик не смог, поскольку ее просто закрыли: ”Он поступил в Таллиннскую реальную школу, которой тоже остался очень доволен”. Федор окончил гимназию в прошлом году и сейчас учится в ТТУ на ИТ. В этом году молодой человек получил эстонское гражданство.

”Как я уже сказала, главной ошибкой Евгении было определить ребенка в русскую школу. […] Большая часть русскоязычного населения Эстонии, к сожалению, живет в инфопространстве российской пропаганды и своих детей растит в том же духе: ”все дороги здесь для тебя закрыты, потому что ты русский”. Позиция ”несчастного” и ”притесненного” позволяет оправдать собственную лень”.

ТОП

”Распространение российской пропаганды следует блокировать везде, где это возможно. Также необходимо обновить преподавательский состав русских школ и ограничить влияние Центристской партии и Михаила Кылварта на школы”, — пишет Стомахина.

”Я бы посоветовала Евгении перевести детей в эстонскую школу, даже если они потеряют один год”, — заключает она.

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Франция - первый финалист чемпионата мира по футболу

10.07.2018
Первым финалистом чемпионата мира по футболу стала сборная Франции. Подопечные Дидье Дешама в упорном поединке одолели в Санкт-Петербурге Бельгию - 1:0 (0:0). Текстовую онлайн-трансляция этого поединка вел портал Delfi.
Подробнее

Художник Татьяна Стомахина: если хотите интегрироваться, не определяйте детей в русскую школу

10.07.2018
”Наш опыт интеграции в эстонское общество совершенно иной, нежели у семьи Евгении Чириковой. Проблемы были связаны с бюрократией при получении разрешения на работу, но никак не с интеграцией” , — пишет в своем мнении в Eesti Päevaleht художник Татьяна Стомахина.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ставшего исламистом жителя Эстонии ищет Интерпол, а бесплатный транспорт в Ида-Вирумаа уже принес кучу проблем

10.07.2018
Жителя Эстонии Сазанакова, вступившего в ряды исламистов в Сирии и из Ивана превратившегося в Абдурахмана, разыскивает Интерпол. Бесплатный уездный транспорт в первые 10 дней своего существования уже принес уйму проблем, но то ли еще будет.
Эти и другие сюжеты — в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
Подробнее

Компенсация на лечение зубов привела к стоматологам тех, кто никогда у них не бывал

10.07.2018
Важнейшая цель компенсации на лечение зубов — сократить неравенство здоровья людей и обеспечить доступ к лечению зубов тем людям, которые прежде не имели доступа по финансовым причинам, — сказала вчера на прошедшей в министерстве социальных дел встрече с представителями Союза зубных врачей Эстонии министр здоровья и труда Рийна Сиккут.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police GRAND PRIX PL.15139JBCS/03
139,- €
118,15 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106302001
151,20 €
90,72 €
-50% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Princeton
69,- €
34,50 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100092
179,- €

От известной христианской певицы до заядлой алкоголички. Вийви Сынаялг — о борьбе с зависимостью: я чувствую, что нахожусь в начале нового, красивого пути

10.07.2018
”Раньше меня волновало лишь то, чтобы у меня были таблетки и вино. Теперь мой мир снова обрел краски”, — признается оправляющаяся от алкогольной зависимости Вийви Сынаялг, пишет LP.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


"Флора" потерпела крупное поражение в Лиге чемпионов

10.07.2018
Чемпион Эстонии по футболу "Флора" неудачно стартовала в первом отборочном раунде Лиги чемпионов. В стартовом матче сильнейший эстонский клуб проиграл на "А Ле Кок Арене" израильскому "Хапоэлю" из Беэр-Шевы - 1:4 (0:2).
Подробнее


Первые 10 дней бесплатного уездного транспорта в Ида-Вирумаа: порванные сиденья, мусор, упрямые пассажиры, большие проблемы одной маленькой фирмы

10.07.2018
Уже 10 дней уездными автобусными линиями в десяти уездах Эстонии можно пользоваться бесплатно всем, независимо от места проживания. Вероятно, только из за плохой погоды это пока не привело к некоторым ожидаемым проблемам, но ко многим уже привело.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ