Художник Татьяна Стомахина: если хотите интегрироваться, не определяйте детей в русскую школу

Стомахина отмечает, что трудности в эстонской школе были лишь в начале, поскольку до этого сын учил язык самостоятельно, но общими усилиями удалось их преодолеть. ”О Гимназии Лийвалайа у нас остались только самые теплые воспоминания. Здесь всегда тебе были рады помочь и царила домашняя атмосфера. С некоторыми одноклассниками сын общается до сих пор”, — пишет женщина. Продолжить учебу в гимназической ступени гимназии мальчик не смог, поскольку ее просто закрыли: ”Он поступил в Таллиннскую реальную школу, которой тоже остался очень доволен”. Федор окончил гимназию в прошлом году и сейчас учится в ТТУ на ИТ. В этом году молодой человек получил эстонское гражданство.

”Как я уже сказала, главной ошибкой Евгении было определить ребенка в русскую школу. […] Большая часть русскоязычного населения Эстонии, к сожалению, живет в инфопространстве российской пропаганды и своих детей растит в том же духе: ”все дороги здесь для тебя закрыты, потому что ты русский”. Позиция ”несчастного” и ”притесненного” позволяет оправдать собственную лень”.

”Распространение российской пропаганды следует блокировать везде, где это возможно. Также необходимо обновить преподавательский состав русских школ и ограничить влияние Центристской партии и Михаила Кылварта на школы”, — пишет Стомахина.

”Я бы посоветовала Евгении перевести детей в эстонскую школу, даже если они потеряют один год”, — заключает она.