Христианское сообщество геев Эстонии: мы не занимаемся пропагандой, а призываем признать действительность

Христианское сообщество геев Эстонии (Geikristlaste Kogu MTÜ) не является ни отдельным приходом, ни антирелигиозной организацией, каковым его представляют некоторые консерваторы, пишет Eesti Päevaleht.
Среди христиан с нетрадиционной сексуальной ориентации есть молодые и старые, женщины и мужчины, представители обычных профессий, лишенное сана духовенство, а также же те, кто продолжает служить, скрывая ориентацию. Их всех объединяет вера в бога.
По словам одного из основателей ассоциации Хейно Нурка (59), большая часть христиан нетрадиционной ориентации не входят в организацию и не посещает мероприятия. Сам Нурк после ее основания в 2010 году потерял работу пастыря и был лишен сана.
Журналист издания встретился и поговорил с четырьмя членами сообщества.
”После случая с Хейно и начались лишения сана. Причина не называлась, но в основном, убирали тех, кто признал свою сексуальность. Тех, кто продолжает сидеть в шкафу, не трогают”, — говорит один из членов организации.
ТОП
”Мы постоянно сталкивались с порицанием геев. У нас была потребность в безопасной среде, возможности вместе молиться, необходимости быть частью христианского слова и общей молитвы, оставаясь при этом теми, кто мы есть”, — продолжают они.
”Мы не занимаемся пропагандой, а призываем признать действительное положение дел. Мы верим, что Бог милостив и милосерден. Его любовь не оставляет места для страха перед кем-то другим или боязни за свою жизнь”, — говорят они.
”По крайней мере можно было бы найти время и обсудить, почему другие лютеранские церкви по всему миру решили принять гомосексуальных людей такими, какие они есть. У нас же закрывают глаза и уши и говорят, что церкви тех стран несут ложь”, — говорит один из членов собрания.
”Это необразованность и глупость”, — вторит второй.
Полностью статью читайте в Eesti Päevaleht.