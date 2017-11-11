Христианское сообщество геев Эстонии: мы не занимаемся пропагандой, а призываем признать действительность

Христианское сообщество геев Эстонии (Geikristlaste Kogu MTÜ) не является ни отдельным приходом, ни антирелигиозной организацией, каковым его представляют некоторые консерваторы, пишет Eesti Päevaleht.

Среди христиан с нетрадиционной сексуальной ориентации есть молодые и старые, женщины и мужчины, представители обычных профессий, лишенное сана духовенство, а также же те, кто продолжает служить, скрывая ориентацию. Их всех объединяет вера в бога.

По словам одного из основателей ассоциации Хейно Нурка (59), большая часть христиан нетрадиционной ориентации не входят в организацию и не посещает мероприятия. Сам Нурк после ее основания в 2010 году потерял работу пастыря и был лишен сана.

Журналист издания встретился и поговорил с четырьмя членами сообщества.

”После случая с Хейно и начались лишения сана. Причина не называлась, но в основном, убирали тех, кто признал свою сексуальность. Тех, кто продолжает сидеть в шкафу, не трогают”, — говорит один из членов организации.

LGBT kristlike gruppide Euroopa foorumi aastakoosolek Prants usmaal ühes roomakatoliku kiriku kabelis. Eestis ei ole geikristlaste kogul õnnestunud saada luba kohtumisi mõnes kirikus pidada. Erakogu

”Мы постоянно сталкивались с порицанием геев. У нас была потребность в безопасной среде, возможности вместе молиться, необходимости быть частью христианского слова и общей молитвы, оставаясь при этом теми, кто мы есть”, — продолжают они.

”Мы не занимаемся пропагандой, а призываем признать действительное положение дел. Мы верим, что Бог милостив и милосерден. Его любовь не оставляет места для страха перед кем-то другим или боязни за свою жизнь”, — говорят они.

”По крайней мере можно было бы найти время и обсудить, почему другие лютеранские церкви по всему миру решили принять гомосексуальных людей такими, какие они есть. У нас же закрывают глаза и уши и говорят, что церкви тех стран несут ложь”, — говорит один из членов собрания.

”Это необразованность и глупость”, — вторит второй.

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