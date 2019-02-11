Хотите провести ночь в объятиях Тоом или Ильвеса? Теперь вы сможете связать своего любимого политика

"Во-первых, это не шутка", — предупреждает издательство на своей странице в Facebook. Книга под названием "Heegelda endale kaisupoliitik" (Свяжи себе мягкую игрушку политика) — это реальная книга по рукоделию и благотворительный проект.

"Это как вуду, только очень хорошее", — отмечает издательство, предлагая читателям играть и засыпать с мягкими политиками, чтобы их реальные прототипы почувствовали тепло и любовь.

Среди политиков, которых книга предлагает связать крючком, есть Керсти Кальюлайд, Тоомас Хендрик Ильвес, Андрус Ансип, Яна Тоом, Евгений Осиновский, Виктор Васильев и много других.

18-28 пройдет благотворительный аукцион, на котором будут проданы сделанные при создании книги куклы, а доход пойдет Фонду лечения рака "Подаренная жизнь".