24.10.2018, 14:11

Хотите чувствовать себя в безопасности? Управа Ласнамяэ приглашает обсудить будущее рынка Паэ

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rus.delfi.ee
EST 4
Pae turg
Pae turgFoto: Ilmar Saabas

Завтра, 25 октября в 18:00 на территории рынка Паэ пройдет встреча представителей районной управы Ласнамяэ с жителями микрорайона Паэ. В ходе встречи будет представлен проект будущего променада Паэ.

Ситуация на рынке Паэ вновь оказалась в орбите внимание общественности после произошедшей в середине сентября поножовщины, в результате которой пострадало три человека. Тогда Delfi писал, что жители окрестностей устали от творящегося на рынке беспредела и хотят ощущать себя в безопасности.

По сообщению управы, на очередной встрече с жителями Ласнамяэ руководство района расскажет о планах строительства на данной территории и представит проект реконструкции имеющейся пешеходной зоны, которая соединяет рынок Паэ с улицей Смуули. Также в завтрашнем мероприятии примут участие представители муниципальной полиции, которым присутствующие смогут задать вопросы, касающиеся обеспечения общественного порядка.

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”Подобная встреча с жителями пройдет уже в четвертый раз и, как показывает количество участников, прямое общение с руководством района и совместное обсуждение проблем конкретного микрорайона пользуются популярностью”, — сказала старейшина района Ласнамяэ Мария Юферева. Старейшина добавила, что управа продолжит аналогичные мероприятия и в будущем.

Также в рамках встречи пройдет интерактивное голосование, на котором каждый желающий сможет проголосовать за понравившийся вариант благоустройства небольшого участка на Паэвялья.

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Хотите чувствовать себя в безопасности? Управа Ласнамяэ приглашает обсудить будущее рынка Паэ

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