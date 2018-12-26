26.12.2018, 15:51

Хороший новогодний подарок! Читайте, какая погода будет с 31 декабря на 1 января

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Tallinna ilutulestik ja melu vabaduse väljakult
Foto: Martin Dremljuga

По данным синоптиков, 31 декабря ожидается морозная погода. Скорее всего, погода сделает подарок в виде легкого мороза и столбик термометра опустится до -4 градусов.

По данным российской метеослужбы Gismeteo, 31 января в Таллинне ожидается снег, а температура воздуха будет от -4 до 0 градусов. Первого января -1…-3 градуса.

Украинский сайт sinoptik.ua прогнозирует на 31 декабря в Таллинне температуру воздуха -4…-2 градуса и 1 января -1…+1. Погода Yandex дает немного подробнее прогноз.

31 декабря утром −4, днем -5…-4, вечером −3 и в ночь на 1 января -2…-1.

Accuweather.com прогнозирует на 31 декабря в Таллинне -4…-2 градуса и на 1 января -5…+2 и снегопад.

Погода на ближайшие 4 дня от Эстонской службы погоды

Четверг, 27.12:
Облачно с прояснениями, без существенных осадков. К утру облачность увеличится. На островах небольшой дождь. Местами туман и гололед. В начале ночи северо-западный ветер 3-9, на побережье порывы до 12 м/с, к утру ветер западных направлений ослабеет 1-6 м/с. Температура воздуха понизится -3..-8°С, на островах и западном побережье -2..+2°С.
Днём: Облачно. На западе Эстонии небольшой дождь, мокрый снег, к вечеру в центральных и восточных уездах снег и мокрый снег. Во многих местах туман и гололед. Ветер западных направлений 1-6 м/с, во второй половине дня южный, юго-западный ветер 3-9 м/с, вечером на островах и западном побережье перейдет к северо-западному. Температура воздуха повысится -3..+2, на островах до +4°С.

Пятница, 28.12:
Ночью: В основном облачно. Во многих местах осадки. Опасность гололеда. К утру осадков станет меньше. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура -3..+3°С.
Днём: Облачно с прояснениями. На востоке Эстонии местами снег или мокрый снег, опасность гололеда. Ветер в основном западных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха -1..+4°С.

Суббота, 29.12:
Ночью: Облачно, без существенных осадков. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха -2..+3°С.
Днём: Облачно. Во второй половине дня, начиная с запада, дождь, мокрый снег, на востоке и снег. Ветер южный, юго-западный 3-9 м/с, вечером на островах перейдет к северо-западному. Температура воздуха 0..+3°С.

Воскресенье, 30.12:
Ночью: Облачность рассеется. В начале ночи на востоке Эстонии снег и мокрый снег. Ветер западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха понизится до 0..-5, на островах до +2°С.
Днём: Облачно с прояснениями. Во многих местах осадки, опасность гололеда. Ветер в течение дня перейдет к северо-западному, северному и усилится 5-12, на побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха -2..+3°С.

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