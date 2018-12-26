Хороший новогодний подарок! Читайте, какая погода будет с 31 декабря на 1 января

По данным российской метеослужбы Gismeteo, 31 января в Таллинне ожидается снег, а температура воздуха будет от -4 до 0 градусов. Первого января -1…-3 градуса.

Украинский сайт sinoptik.ua прогнозирует на 31 декабря в Таллинне температуру воздуха -4…-2 градуса и 1 января -1…+1. Погода Yandex дает немного подробнее прогноз.

31 декабря утром −4, днем -5…-4, вечером −3 и в ночь на 1 января -2…-1.

Accuweather.com прогнозирует на 31 декабря в Таллинне -4…-2 градуса и на 1 января -5…+2 и снегопад.

Погода на ближайшие 4 дня от Эстонской службы погоды

Четверг, 27.12:

Облачно с прояснениями, без существенных осадков. К утру облачность увеличится. На островах небольшой дождь. Местами туман и гололед. В начале ночи северо-западный ветер 3-9, на побережье порывы до 12 м/с, к утру ветер западных направлений ослабеет 1-6 м/с. Температура воздуха понизится -3..-8°С, на островах и западном побережье -2..+2°С.

Днём: Облачно. На западе Эстонии небольшой дождь, мокрый снег, к вечеру в центральных и восточных уездах снег и мокрый снег. Во многих местах туман и гололед. Ветер западных направлений 1-6 м/с, во второй половине дня южный, юго-западный ветер 3-9 м/с, вечером на островах и западном побережье перейдет к северо-западному. Температура воздуха повысится -3..+2, на островах до +4°С.

Пятница, 28.12:

Ночью: В основном облачно. Во многих местах осадки. Опасность гололеда. К утру осадков станет меньше. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура -3..+3°С.

Днём: Облачно с прояснениями. На востоке Эстонии местами снег или мокрый снег, опасность гололеда. Ветер в основном западных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха -1..+4°С.