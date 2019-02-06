Хорошие новости! Ремонт Монумента победы на площади Вабадузе завершится до Дня независимости

Изначально ремонтные работы должны были завершиться 17 декабря, но срок продлили до 31 января. Все же ремонт в срок не уложился.

Riigi Kinnisvara AS подтвердила, что работы по замене стеклянных деталей Монумента победы теперь должны завершиться 15 февраля.

В этот раз ремонт обошелся в 189 000 евро плюс налог с оборота.

Ранее общественность выражала недовольство, что в юбилейный для Эстонии год Монумент победы стоит в лесах, а также беспокойство, что и День независимости памятнику придется встречать в таком виде.