06.02.2019, 14:50
Хорошие новости! Ремонт Монумента победы на площади Вабадузе завершится до Дня независимости
Ремонт Монумента победы на площади Вабадузе в Таллинне закончится в середине февраля, поэтому к Дню независимости, 24 февраля, леса вокруг памятника будут убраны.
Изначально ремонтные работы должны были завершиться 17 декабря, но срок продлили до 31 января. Все же ремонт в срок не уложился.
Riigi Kinnisvara AS подтвердила, что работы по замене стеклянных деталей Монумента победы теперь должны завершиться 15 февраля.
В этот раз ремонт обошелся в 189 000 евро плюс налог с оборота.
Ранее общественность выражала недовольство, что в юбилейный для Эстонии год Монумент победы стоит в лесах, а также беспокойство, что и День независимости памятнику придется встречать в таком виде.