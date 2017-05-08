Хорошие новости от районной управы: в Ласнамяэ появились туалеты

В Ласнамяэ в связи с началом летнего сезона установлены шесть временных туалетов, которые будут функционировать до 30 сентября, сообщила пресс-служба столичного района Ласнамяэ.

Два мобильных туалета установлены в парке Тондилоо, и по одному временному туалету установлено в парке Паэ, на игровой площадки Коорти, в парке Вормси и на семейной площадке Паасику. Туалеты, установленные на игровых площадках, останутся там до 30 ноября.

”В прошлом сезоне многие люди обращались к нам с просьбой установить в парках и на игровых площадках мобильные туалеты, управа прислушалась к просьбам жителей и установила временные туалеты в местах, где люди проводят время на свежем воздухе”, — добавила старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.