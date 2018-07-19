19.07.2018, 11:50

Хорошие новости! Оставленный в жару умирать в пакете котенок быстро поправляется


rus.delfi.ee
EST
Хорошие новости! Оставленный в жару умирать в пакете котенок быстро поправляется
MTÜ Kasside Turvakodu

В выходные оставленный умирать в пакете в Тарту котенок быстро поправляется, сообщает MTÜ Kasside Turvakodu. У малыша уже появилось имя - Принцесса Лея.

Два дня назад MTÜ Kasside Turvakodu просило помощи для маленького котенка, которого в выходные в 30-градусную жару оставили умирать в пакете. При поступлении в клинику у котенка было сильное обезвоживание и неврологические проблемы.

"К настоящему моменту котенок настолько оправился, что осматривается в своем гнездышке и очаровывает своими невинными золотисто-желтыми глазами всех работников клиники", — сообщает MTÜ Kasside Turvakodu, добавляя: "Он чувствует себя с каждой минутой все лучше, увидев человека, мурлычет и пытается залезть на руки к людям. Малыш так заворожил всех, что в клинике у него быстро появилось имя — Принцесса Лея".

MTÜ Kasside Turvakodu хочет поблагодарить всех, кто внес свой вклад в выздоровление Принцессы Леи. Именно благодаря помощи всех хороших людей котенок вчера вечером отправился на передержку — там он сможет потихоньку оправиться под опекой одного замечательного добровольца. Но предстоит одна очень сложная задача — найти для Принцессы Леи настоящий дом. Если кто-то из вас, дорогие читатели, чувствует, что из вас может получиться хороший хозяин для Принцессы Леи, смело связывайтесь с MTÜ Kasside Turvakodu.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО и ВИДЕО: ”Пляж на расстоянии вытянутой руки”. Ожидание vs реальность, или Как блефуют столичные маклеры

19.07.2018
Таллиннские маклеры по продаже недвижимости соблазняют потенциальных покупателей новых домов идеальным местоположением и красивой погодой, близостью кафе, мойкой собак, бесплатными яблоками и тысячами дружелюбных соседей, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее



"Состояние телефонного опьянения”. В Эстонии наблюдается резкий скачок в числе ДТП с летальным исходом

19.07.2018
Вождение в состоянии так сказать ”телефонного опьянения” становится все более опасной проблемой в движении. Полиция все больше наказывает использующих телефон за рулем водителей, но занятия посторонними делами во время вождения в этом году уже унесли достаточное число жизней.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Третий эстонец, пострадавший от наркотиков в Одессе, выписан из больницы! Насколько легко достать в городе "вещества" и сколько они стоят

18.07.2018
Трагический случай с гражданами Эстонии в Одессе, двое из которых погибли, а третий попал в реанимацию после употребления неизвестных психоактивных веществ, заставил более пристально взглянуть на проблему подобного "веселого" туризма. С учетом разницы в ценах и недавно установленного регулярного авиасообщения между Таллинном и Одессой, "жемчужина" у Черного моря становится популярной не только у обычных путешественников, но и у тех, кто стремится окунуться в мир запрещенных, но доступных веществ.
Подробнее

ВИДЕО TV3: Режиссер постановки о Пятсе: русские закрывают глаза на то, что сделали, и не хотят признаться, что сделали нехорошо

19.07.2018
Извечный вопрос — как относиться к первому президенту Эстонии Константину Пятсу, и постановка ”Костя и Великан” призвана приблизить зрителей к решению этой дилеммы, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper York Silver DW00100089
219,- €
-15% Meeste käekell Police APOLLO PL.14438JPOB/13
99,- €
84,15 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Bristol Silver DW00100090
219,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €

О дураках и тараканах: ответ Яны Тоом на статью Eesti Päevaleht

19.07.2018
В газете Eesti Päevaleht опубликована статья Олега Самороднего ”Советник Тоом запугивает псковской дивизией”, краткий пересказ статьи того же журналиста вышел на сайте epl.ee (на старнице Delfi она вышла под названием "Обзор местных СМИ: Яна Тоом и друзья пугают Эстонию псковским десантом" — прим. ред.). Оба текста содержат грубые ошибки, вводящие читателя в заблуждение.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ





КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Эксперты перечислили самые безопасные самолеты

19.07.2018
По некоторым данным, 70 % путешественников перед полетом испытывают сильное волнение, поэтому вопрос о самом безопасном самолете не теряет актуальности. Пассажирам важно знать, где реже падает давление в салоне (как это недавно случилось на одном из бортов Ryanair) или случается еще какая-нибудь чертовщина.
Подробнее