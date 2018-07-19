Хорошие новости! Оставленный в жару умирать в пакете котенок быстро поправляется

В выходные оставленный умирать в пакете в Тарту котенок быстро поправляется, сообщает MTÜ Kasside Turvakodu. У малыша уже появилось имя - Принцесса Лея.

Два дня назад MTÜ Kasside Turvakodu просило помощи для маленького котенка, которого в выходные в 30-градусную жару оставили умирать в пакете. При поступлении в клинику у котенка было сильное обезвоживание и неврологические проблемы.

"К настоящему моменту котенок настолько оправился, что осматривается в своем гнездышке и очаровывает своими невинными золотисто-желтыми глазами всех работников клиники", — сообщает MTÜ Kasside Turvakodu, добавляя: "Он чувствует себя с каждой минутой все лучше, увидев человека, мурлычет и пытается залезть на руки к людям. Малыш так заворожил всех, что в клинике у него быстро появилось имя — Принцесса Лея".

MTÜ Kasside Turvakodu хочет поблагодарить всех, кто внес свой вклад в выздоровление Принцессы Леи. Именно благодаря помощи всех хороших людей котенок вчера вечером отправился на передержку — там он сможет потихоньку оправиться под опекой одного замечательного добровольца. Но предстоит одна очень сложная задача — найти для Принцессы Леи настоящий дом. Если кто-то из вас, дорогие читатели, чувствует, что из вас может получиться хороший хозяин для Принцессы Леи, смело связывайтесь с MTÜ Kasside Turvakodu.