Хорошие новости для приверженцев ЗОЖ! Около парка Паэ появится новый спортзал

Как пояснила вице-мэр Таллинна Эха Вырк, на этот участок, принадлежащий городу, устанавливается право застройки в рамках конкурса с предварительными переговорами. Поступившее предложение от OÜ SOE признано соответствующим условиям. Теперь его оценит комиссия из шести человек, куда входят представители городских департаментов и районной управы. Оценке подлежат как эскизное решение, так и стоимость и бизнес-план.

Договор, скорее всего, будет заключен к концу года. Сейчас на этом месте пустырь.

Детальная планировка позволяет построить здесь спортивное здание на площади под ним в 4 тысячи квадратных метров. Площадь самого участка — 7 144 квадратных метра. Строительство должно быть завершено за четыре года. На застройщика возлагается также обязанность создания подъездов к участку и всех другой инфраструктуры.