26.09.2018, 19:02

Хорошие новости для приверженцев ЗОЖ! Около парка Паэ появится новый спортзал

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rus.delfi.ee
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Tallinna kohal lennates mai 2016
Tallinna kohal lennates mai 2016Foto: Andres Putting

Таллинн получил окончательное предложение от фирмы, заинтересованной в строительстве в Сикупилли на Ласнамяэ (Паэпарги, 11) спортивного зала для игр с мячом, сообщает Раэпресс.

Как пояснила вице-мэр Таллинна Эха Вырк, на этот участок, принадлежащий городу, устанавливается право застройки в рамках конкурса с предварительными переговорами. Поступившее предложение от OÜ SOE признано соответствующим условиям. Теперь его оценит комиссия из шести человек, куда входят представители городских департаментов и районной управы. Оценке подлежат как эскизное решение, так и стоимость и бизнес-план.

Договор, скорее всего, будет заключен к концу года. Сейчас на этом месте пустырь.

Детальная планировка позволяет построить здесь спортивное здание на площади под ним в 4 тысячи квадратных метров. Площадь самого участка — 7 144 квадратных метра. Строительство должно быть завершено за четыре года. На застройщика возлагается также обязанность создания подъездов к участку и всех другой инфраструктуры.

Tallinn Hockey weekend
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