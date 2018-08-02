02.08.2018, 09:53

Хор из 6000 участников исполнит песню в честь дня рождения Эстонии

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rus.delfi.ee
EST 1
Vaikne blond neiu.
Foto: Hendrik Osula

Завтра, 3 августа, более 6000 хористов европейского хорового фестиваля Europa Cantat споют в подарок к сотому дню рождения Эстонии поздравительную песню.

Концерт ”Поздравляем, Эстония!” в рамках программы Europa Cantat 2018 начнется на Таллиннском певческом поле в 19:00, мероприятие бесплатное. Крупнейший в Европе фестиваль хорового пения продлится до 5 августа.

”3 августа на Таллиннском певческом поле соберутся более 6000 приехавших в Эстонию хоровых певцов, чтобы преподнести нашей стране беспрецедентный музыкальный подарок”, — сказала руководитель программы ЭР100 Государственной канцелярии Маарья-Лийза Соэ. ”Гвоздем концертной программы станет поздравительная песня ”Happy Birthday”, которая будет исполнена всеми хористами вместе. На певческом поле хватит места всем, поэтому все желающие смогут прийти посмотреть на этот масштабный подарок”, — добавила Соэ.

На бесплатном концерте ”Поздравляем, Эстония!” под управлением Хирво Сурва будет исполнена песня ”Happy Birthday”, которая станет подарком хоровых певцов из разных стран к сотому дню рождения Эстонской Республики. В программе концерта и многие другие известные песни, которые будут исполнены популярными солистами, хорами и оркестрами. На концерте можно будет послушать музыку в исполнении волынки, посмотреть на марш оркестра и народные танцы, услышать выступление вокального ансамбля ”Estonian Voices” и других международных исполнителей.

”Поздравительный концерт станет кульминацией Europa Cantat. Участники крупнейшего в Европе фестиваля хорового пения передадут Эстонии свои поздравления, сделав это в форме песни”, — сказала главный организатор Europa Cantat 2018 Кайе Таннер. ”Хористы настолько вдохновились этим подарком, что выучили даже несколько эстонских песен, которые тоже прозвучат на концерте 3 августа”, — поделилась радостью Таннер.

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Впервые в Эстонии проходящий фестиваль хорового пения соберет в юбилейном году в Таллинне более 5000 любителей пения и экспертов хоровой музыки из 50 стран мира, а также сотни гостей. Международный музыкальный фестиваль проводится раз в три года и является одним из важнейших событий хоровой музыки. Впервые фестиваль был организован в 1961 году в Пассау в Германии.

В 2018 году отмечается 100-летний юбилей Эстонии, подробная информация о празднованиях приведена на странице www.ev100.ee.

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