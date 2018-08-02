Хор из 6000 участников исполнит песню в честь дня рождения Эстонии

Завтра, 3 августа, более 6000 хористов европейского хорового фестиваля Europa Cantat споют в подарок к сотому дню рождения Эстонии поздравительную песню.
Концерт ”Поздравляем, Эстония!” в рамках программы Europa Cantat 2018 начнется на Таллиннском певческом поле в 19:00, мероприятие бесплатное. Крупнейший в Европе фестиваль хорового пения продлится до 5 августа.
”3 августа на Таллиннском певческом поле соберутся более 6000 приехавших в Эстонию хоровых певцов, чтобы преподнести нашей стране беспрецедентный музыкальный подарок”, — сказала руководитель программы ЭР100 Государственной канцелярии Маарья-Лийза Соэ. ”Гвоздем концертной программы станет поздравительная песня ”Happy Birthday”, которая будет исполнена всеми хористами вместе. На певческом поле хватит места всем, поэтому все желающие смогут прийти посмотреть на этот масштабный подарок”, — добавила Соэ.