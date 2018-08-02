Хор из 6000 участников исполнит песню в честь дня рождения Эстонии

На бесплатном концерте ”Поздравляем, Эстония!” под управлением Хирво Сурва будет исполнена песня ”Happy Birthday”, которая станет подарком хоровых певцов из разных стран к сотому дню рождения Эстонской Республики. В программе концерта и многие другие известные песни, которые будут исполнены популярными солистами, хорами и оркестрами. На концерте можно будет послушать музыку в исполнении волынки, посмотреть на марш оркестра и народные танцы, услышать выступление вокального ансамбля ”Estonian Voices” и других международных исполнителей.

”Поздравительный концерт станет кульминацией Europa Cantat. Участники крупнейшего в Европе фестиваля хорового пения передадут Эстонии свои поздравления, сделав это в форме песни”, — сказала главный организатор Europa Cantat 2018 Кайе Таннер. ”Хористы настолько вдохновились этим подарком, что выучили даже несколько эстонских песен, которые тоже прозвучат на концерте 3 августа”, — поделилась радостью Таннер.

Впервые в Эстонии проходящий фестиваль хорового пения соберет в юбилейном году в Таллинне более 5000 любителей пения и экспертов хоровой музыки из 50 стран мира, а также сотни гостей. Международный музыкальный фестиваль проводится раз в три года и является одним из важнейших событий хоровой музыки. Впервые фестиваль был организован в 1961 году в Пассау в Германии.

В 2018 году отмечается 100-летний юбилей Эстонии, подробная информация о празднованиях приведена на странице www.ev100.ee.