Холодным летом недовольны не все: оно благоприятно для ремонта дорог

Таллиннский коммунальный департамент сообщает, что именно благоприятная погода нынешнего весьма условного лета позволяет завершить реконструкцию улицы Вабаыхумуузеуми раньше намеченного срока — в начале августа, передает Раэпресс.

В ходе реконструкции улица обретет 6,5-метровую проезжую часть и 4-метровую велосипедную дорожку, вдоль улицы появятся 48 новых мест для стоянки автомобилей.

Любителей быстрой езды будут обуздывать барьеры на проезжей части. На переходах появятся островки безопасности, рельефные плиты для людей со слабым зрением и специальное освещение.

Деревья вдоль улицы пройдут обрезание, опасные деревья будут срублены и заменены новыми, высажены будут свыше 1000 кустов.