Ходорковский зарегистрировал в Эстонии русскоязычное онлайн-СМИ

Четыре медиапроекта, получившие финансирование от Михаила Ходорковского в рамках проекта ”Открытые медиа”, объединились на одной площадке. Созданный для этого сайт уже зарегистрирован в Эстонии как СМИ, пишет РБК.

Паблики в социальных сетях ”Инфометр”, OpenEconomy, Culttriger и WTFuture, созданные при поддержке ”Открытых медиа” бизнесмена Михаила Ходорковского, с 27 ноября будут объединены на сайте openmedia.io. Об этом рассказала РБК главный редактор ”Открытых медиа” Юлия Ярош, ранее возглавлявшая проект OpenEconomy.

Cайт уже зарегистрирован как онлайн-СМИ в Эстонии. По словам Ярош, эту страну для регистрации выбрал ​Ходорковский, свое решение он объяснял тем, что в Эстонии ”удобный онлайн-интерфейс для управления компанией без существенных затрат на администрирование”. Учредителем СМИ выступает юрлицо Open press OÜ. Оно, по данным Центрального коммерческого регистра Эстонии, было зарегистрировано в июне 2017 года ​британской компанией Hanover 16 Limited, которая, в свою очередь, по информации Регистрационной палаты Великобритании, принадлежит Михаилу Ходорковскому.

”Эстония — удобная регистрация для медийных холдингов исходя из их законов и правоприменительной практики ответственности СМИ”, — сообщил РБК Михаил Ходорковский через своего представителя.

Новое онлайн-СМИ позиционирует себя как либеральное, но не имеет политических целей, подчеркивает Ярош. Все четыре проекта имеют разную тематическую направленность: ”Инфометр” — это политика и общество, OpenEconomy — экономика, Culttriger — культура; WTFuture — наука, технологии, будущее. Первые три паблика были запущены в конце 2016 года, WTFuture — в сентябре 2017-го. Общее число подписчиков этих пабликов в Facebook и ”ВКонтакте” составляет сейчас более 500 тыс. человек.

Задача новой площадки — удвоить количество пользователей к сентябрю 2018 года, сообщила Ярош. Сделать это планируется за счет появления собственного контента, в том числе расследований. ”До сих пор ”Открытые медиа” работали как новостной агрегатор. Сейчас мы создаем редакцию спецкоров”, — пояснила она.

Экономическая модель онлайн-СМИ ”Открытые медиа” будет определена в начале 2018 года, когда будет создана коммерческая служба и подготовлена концепция монетизации аудитории, рассказала Ярош. В качестве одного из вариантов монетизации она назвала нативную рекламу.

Основатель движения ”Открытая Россия” Михаил Ходорковский заявил о запуске проекта ”Открытые медиа” в конце сентября 2016 года в своем аккаунте в Facebook. В беседе с РБК Ходорковский говорил о том, что готов потратить на каждый из этих проектов до 30 млн руб.