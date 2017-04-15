Ходорковский в Таллинне: Путину придется столкнуться с тем самым „надоел”

Михаил Ходорковский объявил о поддержке политика Алексея Навального на предстоящих в следующем году выборах президента России. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте "Открытой России", конференция которой проходит в субботу в Таллинне.

Ходорковский заявил, что будет поддерживать Алексея Навального на президентских выборах, а Дмитрия Гудкова — на выборах мэра Москвы. В чем выразится эта поддержка, не уточняется. Свою позицию он пояснил тем, что "Открытая Россия", как и Фонд борьбы с коррупцией Навального, пытается сломать политическую повестку и перевести ее в другую плоскость.

Также сообщается, что Ходорковский на конференции покинул пост главы "Открытой России". Кто займет его место, станет ясно после выборов нового совета движения.