15.04.2017, 18:13

Ходорковский в Таллинне: Путину придется столкнуться с тем самым „надоел”

 (49)
NEWSru.com
EST
Ходорковский в Таллинне: Путину придется столкнуться с тем самым „надоел”
Foto: Karli Saul

Михаил Ходорковский объявил о поддержке политика Алексея Навального на предстоящих в следующем году выборах президента России. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте "Открытой России", конференция которой проходит в субботу в Таллинне.

Ходорковский заявил, что будет поддерживать Алексея Навального на президентских выборах, а Дмитрия Гудкова — на выборах мэра Москвы. В чем выразится эта поддержка, не уточняется. Свою позицию он пояснил тем, что "Открытая Россия", как и Фонд борьбы с коррупцией Навального, пытается сломать политическую повестку и перевести ее в другую плоскость.

Также сообщается, что Ходорковский на конференции покинул пост главы "Открытой России". Кто займет его место, станет ясно после выборов нового совета движения.

Читайте также:

”Скоро Путину предстоит принять для себя несколько решений. Первое— идти на выборы самому или готовить преемника. Второй решение — проводить ли безальтернативные выборы, при этом рискуя явкой и недовольством общества, или допустить независимых конкурентов", - передает речь Ходорковского официальный сайт "Открытой России".

"При этом Путину придется столкнуться с тем самым „надоел” (ну надоел за 17-18 лет!), — это и я является его главным конкурентом на сегодняшний день. Я убежден, что и для Путина, и для всей страны наилучшим решением был бы его отказ править до 2024 года — только задумайтесь, 25 лет!”, — сказал он.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии