Ходорковский в Таллинне: Путину придется столкнуться с тем самым „надоел”

Михаил Ходорковский объявил о поддержке политика Алексея Навального на предстоящих в следующем году выборах президента России. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте "Открытой России", конференция которой проходит в субботу в Таллинне.
Ходорковский заявил, что будет поддерживать Алексея Навального на президентских выборах, а Дмитрия Гудкова — на выборах мэра Москвы. В чем выразится эта поддержка, не уточняется. Свою позицию он пояснил тем, что "Открытая Россия", как и Фонд борьбы с коррупцией Навального, пытается сломать политическую повестку и перевести ее в другую плоскость.
Также сообщается, что Ходорковский на конференции покинул пост главы "Открытой России". Кто займет его место, станет ясно после выборов нового совета движения.
”Скоро Путину предстоит принять для себя несколько решений. Первое— идти на выборы самому или готовить преемника. Второй решение — проводить ли безальтернативные выборы, при этом рискуя явкой и недовольством общества, или допустить независимых конкурентов", - передает речь Ходорковского официальный сайт "Открытой России".
"При этом Путину придется столкнуться с тем самым „надоел” (ну надоел за 17-18 лет!), — это и я является его главным конкурентом на сегодняшний день. Я убежден, что и для Путина, и для всей страны наилучшим решением был бы его отказ править до 2024 года — только задумайтесь, 25 лет!”, — сказал он.